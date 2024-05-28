ЄС продовжить навчання українських військових за рахунок Європейського фонду миру, — Боррель

Жозеп Боррель. Фото EEAS.EUROPA.EU

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що держави-члени ЄС хочуть продовжити навчання українських військових. Він анонсував відкриття фінансування з Європейського фонду миру для цієї мети.

Про це повідомив Жозеп Боррель перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу у вівторок, 28 травня.

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Продовження підтримки та фінансування

Навчальна місія для українських військових, яка дозволила підготувати для участі в бойових діях 40 тисяч бійців Збройних сил України, була "дуже успішною".

"Держава-член хоче продовжити навчання українських військових, і я відкрию фінансування з Європейського фонду миру. Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки марний. Солдат без підготовки — це просто вбивство людей без будь-якої підтримки в боях", — наголосив Боррель.

Він підкреслив, що навчання українських військових стає все складнішим через специфіку сучасної війни, яка вимагає знань не лише базових військових навичок, але й радіоелектронної боротьби та поводження з мінами.

"Ця війна складна і вимагає радіоелектронної боротьби, і з мінами багато проблем. Тому все це треба тренувати. Підготовка солдата до участі у цій війні — це не тижні. Це довше. Тож всі країни-члени брали участь сьогодні. Сподіваюся, ми будемо готові збільшити кількість українців для тренування — це справа збереження життя. Відправити солдата на передову без спеціальної підготовки — це створити дуже жахливу ситуацію", — сказав Боррель.

Боррель підкреслив важливість міжнародної співпраці у підготовці українських військових для забезпечення їхньої ефективності та безпеки на полі бою. Він висловив надію, що завдяки спільним зусиллям ЄС зможе забезпечити належну підготовку українських солдатів, що, в свою чергу, сприятиме збереженню життів і підвищенню обороноздатності України.

Раніше Боррель заявив, що Угорщина блокує військову допомогу ЄС для України.

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