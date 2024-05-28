Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ЄС продовжить навчання українських військових за рахунок Європейського фонду миру, — Боррель arrow

ЄС продовжить навчання українських військових за рахунок Європейського фонду миру, — Боррель

28 травня 2024 13:25
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ЄС продовжить навчання українських військових за рахунок Європейського фонду миру, — Боррель
Жозеп Боррель. Фото EEAS.EUROPA.EU
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що держави-члени ЄС хочуть продовжити навчання українських військових. Він анонсував відкриття фінансування з Європейського фонду миру для цієї мети.

Про це повідомив Жозеп Боррель перед засіданням міністрів оборони Євросоюзу у вівторок, 28 травня. 

Читайте також:

Продовження підтримки та фінансування

Навчальна місія для українських військових, яка дозволила підготувати для участі в бойових діях 40 тисяч бійців Збройних сил України, була "дуже успішною". 

"Держава-член хоче продовжити навчання українських військових, і я відкрию фінансування з Європейського фонду миру. Звичайно, Україна хоче збільшити призов, хоче збільшити кількість військ. Солдат без підготовки марний. Солдат без підготовки це просто вбивство людей без будь-якої підтримки в боях", — наголосив Боррель.

Він підкреслив, що навчання українських військових стає все складнішим через специфіку сучасної війни, яка вимагає знань не лише базових військових навичок, але й радіоелектронної боротьби та поводження з мінами.

"Ця війна складна і вимагає радіоелектронної боротьби, і з мінами багато проблем. Тому все це треба тренувати. Підготовка солдата до участі у цій війні — це не тижні. Це довше. Тож всі країни-члени брали участь сьогодні. Сподіваюся, ми будемо готові збільшити кількість українців для тренування це справа збереження життя. Відправити солдата на передову без спеціальної підготовки — це створити дуже жахливу ситуацію", — сказав Боррель.

Боррель підкреслив важливість міжнародної співпраці у підготовці українських військових для забезпечення їхньої ефективності та безпеки на полі бою. Він висловив надію, що завдяки спільним зусиллям ЄС зможе забезпечити належну підготовку українських солдатів, що, в свою чергу, сприятиме збереженню життів і підвищенню обороноздатності України.

Раніше Боррель заявив, що Угорщина блокує військову допомогу ЄС для України

Також ми повідомляли, що згідно з заявою Парламентської асамблеї НАТО, країни Альянсу повинні пришвидшити надання Україні критично важливої зброї.

Європа
військові
Жозеп Боррель
Рада Європи
війна в Україні
військова підготовка

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби