Ермак встретился с главой ГНСУ и начальником "Стальной границы"

Встреча главы ОП Андрея Ермака, главы ГНСУ Сергея Дейнека и главы "Стальной границы" Валерия Падителя. Фото: president.gov.ua

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с главой Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеком и начальником 15-го мобильного пограничного отряда ГНСУ "Стальная граница" полковником Валерием Падителем пообщались по улучшению технического обеспечения бригады для ее более эффективного функционирования и выполнения задач. Также Ермак поздравил пограничников "Стальной границы" с годовщиной создания бригады.

Об этом сообщает Офис Президента в субботу, 10 февраля.

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Ермак отметил, что пограничники за почти 10 лет войны доказали свою храбрость и стойкость. К тому же, по его словам, представители ГНСУ одни из первых давали отпор с началом полномасштабной российской агрессии.

"Для Президента и нашей команды очень важно, чтобы каждая военная бригада имела максимальное обеспечение для эффективного выполнения поставленных задач, в том числе и бригада пограничников. Поэтому сегодня я хочу более предметно рассмотреть потребности бойцов бригады "Стальная граница", которой я опекаюсь, чтобы как можно скорее перейти к их обеспечению", — отметил глава ОП.

Встреча главы ОП Андрея Ермака, главы ГНСУ Сергея Дейнека и главы "Стальной границы" Валерия Падителя. Фото: president.gov.ua

Работа "Стальной границы"

По словам Дейнека, "Стальная граница" является одной из самых успешных бригад, ведь во время выполнения боевых задач не потеряли ни одной позиции. Кроме того, бойцы этого подразделения "слаженно работают, обладают высоким боевым духом и мотивированы защищать страну и бороться с оккупантами".

"Все это благодаря тому, что есть система работы с людьми и уважение к ним. Мы видим каждого солдата, сержанта, офицера", — подчеркнул начальник ГНСУ.

Командир "Стальной границы" рассказал Ермаку, что бойцы бригады, кроме защиты государственной границы, активно обороняют линию столкновения, демонстрируя высокую мотивацию.

Также Дейнеко и Падитель поблагодарили Ермака и других государственных участников за помощь в освобождении из плена воинов-пограничников. В частности, капитана 1-го ранга, командира Мариупольского отряда Морской охраны Госпогранслужбы Петра Мельника.

"Воины этого подразделения вместе с пограничниками Донецкого отряда, которым на тот момент командовал Валерий Падитель, и другими украинскими защитниками защищали Мариуполь. Во время предварительного обмена из российского плена были освобождены 26 бойцов ГНСУ", — добавили в Офисе Президента.

Что известно о 15-м мобильном пограничном отряде ГНСУ "Стальная граница"

15-й мобильный пограничный отряд "Стальная граница" — новое формирование в составе Госпогранслужбы Украины, образованное в феврале 2023 года как часть новых подразделений гвардии наступления — штурмовых отрядов.

Пограничники "Стальной границы" на боевой задаче. Фото: facebook.com/15steelborder

Отряд состоит из личного состава, участвовавшего в защите Азовстали и в боевых действиях на Лиманском и Бахмутском направлениях у границы с Россией. Он оснащен противотанковыми и артиллерийскими средствами, а также имеет группу аэроразведки и расчеты ПЗРК.

Целью отряда является усиление обороны и защиты государства, укрепление границы, поскольку пограничники являются неотъемлемой частью Сил обороны страны.

Пограничник "Стальной границы" на боевой задаче. Фото: facebook.com/15steelborder

Напомним, что 31 января в Украине состоялся уже 50-й обмен пленными. Нашему государству удалось вернуть домой еще 207 воинов. Среди них — 26 пограничников.

Также мы сообщали, что ночью 8 февраля российские оккупанты выпустили по югу Украины более 10 дронов-камикадзе, большинство из которых удалось ликвидировать. Пограничники Одесского отряда показали момент уничтожения очередной партии "шахедов", атаковавших регион.