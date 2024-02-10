Єрмак зустрівся з головою ДПСУ та начальником "Сталевого кордону"

Зустріч очільника ОП Андрія Єрмака, голови ДПСУ Сергія Дейнека та голови "Сталевого кордону" Валерія Падителя. Фото: president.gov.ua

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі з головою Державної прикордонної служби Сергієм Дейнеком і начальником 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ "Сталевий кордон" полковником Валерієм Падителем поспілкувалися щодо покращення технічного забезпечення бригади для її ефективнішого функціонування та виконання завдань. Також Єрмак привітав прикордонників "Сталевого кордону" з річницею створення бригади.

Про це повідомляє Офіс Президента в суботу, 10 лютого.

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Єрмак зазначив, що прикордонники за майже 10 років війни довели свою хоробрість та стійкість. До того ж, за його словами, саме представники ДПСУ одні з перших давали відсіч з початком повномасштабної російської агресії.

"Для Президента та нашої команди є дуже важливим, щоб кожна військова бригада мала максимальне забезпечення для ефективного виконання поставлених завдань, зокрема й бригада прикордонників. Тож сьогодні я хочу більш предметно розглянути потреби бійців бригади "Сталевий кордон", якою я опікуюсь, щоб якомога швидше перейти до їх забезпечення", — зазначив очільник ОП.

Зустріч очільника ОП Андрія Єрмака, голови ДПСУ Сергія Дейнека та голови "Сталевого кордону" Валерія Падителя. Фото: president.gov.ua

Робота "Сталевого кордону"

За словами Дейнека, "Сталевий кордон" є однією з найуспішніших бригад, адже під час виконання бойових завдань не втратили жодної позиції. Крім того, бійці цього підрозділу "злагоджено працюють, мають високий бойовий дух і мотивовані захищати країну та боротися з окупантами".

"Все це завдяки тому, що є система роботи з людьми і повага у ставленні до них. Ми бачимо кожного солдата, сержанта, офіцера", — наголосив начальник ДПСУ.

Командир "Сталевого кордону" розповів Єрмаку, що бійці бригади, окрім захисту державного кордону, активно обороняють лінію зіткнення, демонструючи високу мотивацію.

Також Дейнеко та Падитель подякували Єрмаку та іншим державним учасникам за допомогу у звільненні з полону воїнів-прикордонників. Зокрема, капітана 1-го рангу, командира Маріупольського загону Морської охорони Держприкордонслужби Петра Мельника.

"Воїни цього підрозділу разом із прикордонниками Донецького загону, яким на той момент командував Валерій Падитель, та іншими українськими захисниками боронили Маріуполь. Під час попереднього обміну з російського полону було звільнено 26 бійців ДПСУ", — додали в Офісі Президента.

Що відомо про 15-й мобільний прикордонний загін ДПСУ "Сталевий кордон"

15-й мобільний прикордонний загін "Сталевий кордон" — нове формування в складі Держприкордонслужби України, утворене у лютому 2023 року як частина нових підрозділів гвардії наступу — штурмових загонів.

Прикордонники "Сталевого кордону" на бойовому завданні. Фото: facebook.com/15steelborder

Загін складається з особового складу, який брав участь у захисті Азовсталі та у бойових діях на Лиманському та Бахмутському напрямках біля кордону з Росією. Він оснащений протитанковими та артилерійськими засобами, а також має групу аеророзвідки та розрахунки ПЗРК.

Метою загону є посилення оборони та захисту держави, укріплення кордону, оскільки прикордонники є невіддільною частиною Сил оборони країни.

Прикордонник "Сталевого кордону" на бойовому завданні. Фото: facebook.com/15steelborder

Нагадаємо, що 31 січня в Україні відбувся вже 50-ий обмін полоненими. Нашій державі вдалося повернути додому ще 207 воїнів. Серед них — 26 прикордонників.

Також ми повідомляли, що вночі 8 лютого російські окупанти випустили по півдню України понад 10 дронів-камікадзе, більшість з яких вдалося ліквідувати. Прикордонники Одеського загону показали момент знищення чергової партії "шахедів", які атакували регіон.