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Ермак встретился с экс-госсекретарем США Помпео — ключевые темы разговора

2 февраля 2024 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Ермак встретился с экс-госсекретарем США Помпео — ключевые темы разговора
Глава Офиса Президента Андрей Ермак и экс-госсекретарь США Майк Помпео. Фото: Telegram / Андрей Ермак
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Киев 2 февраля прибыл экс-госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео. Бывший американский чиновник встретился с главой Офиса Президента Украины Андреем Ермаком. Чиновники обсудили дальнейшую поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией со стороны США.

Соответствующее сообщение о встрече сделал руководитель Офиса Президента в Telegram.

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Отмечается, что во время встречи с экс-председателем ЦРУ Помпео Ермак выразил благодарность президенту США Джо Байдену и обеим палатам, и партиям Конгресса. Он поблагодарил и всех американских граждан за оказанную помощь Украине.

"Выразил надежду на продолжение поддержки со стороны США, ведь она основывается на общих демократических ценностях и уважении к международному праву, которые защищает украинский народ", — отметил Ермак.

Глава Офиса Президента акцентировал внимание на важности подачи сигнала России о том, что ее вооруженная агрессия не может уничтожать страны и "нарушать суверенитет независимых государств и определять судьбу других свободных народов".

Скриншот сообщения Ермака
Скриншот поста Ермака

Напомним, Андрей Ермак прокомментировал встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто и напряженные отношения с соседней страной. Глава Офиса Президента убежден, что сторонам нужно работать над налаживанием сотрудничества, чтобы венгры и другие соседние страны имели проукраинскую позицию.

Добавим, глава большинства в Сенате США Чак Шумер анонсировал голосование за помощь Украине и собственную пограничную безопасность страны. Чиновник сообщил, что голосование планируется на следующую неделю.

США
Андрей Ермак
переговоры
военная помощь
Украина

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