Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Помпео — ключові теми розмови arrow

Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Помпео — ключові теми розмови

2 лютого 2024 23:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Помпео — ключові теми розмови
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та ексдержсекретар США Майк Помпео. Фото: Telegram / Андрій Єрмак
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

До Києва 2 лютого прибув ексдержсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео. Колишній американський чиновник зустрівся з очільником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Посадовці обговорили подальшу підтримку України у її боротьбі з російською агресією з боку США.

Відповідний допис про зустріч зробив керівник Офісу Президента у Telegram.

Читайте також:

Зустріч Єрмака з Помпео в Києві

Зазначається, що під час зустрічі з ексголовою ЦРУ Помпео Єрмак висловив вдячність президенту США Джо Байдену та обом палатам і партіям Конгресу. Він подякував і всім американським громадянам за надану допомогу Україні.

"Висловив сподівання на продовження підтримки з боку США, адже вона ґрунтується на спільних демократичних цінностях та повазі до міжнародного права, які захищає український народ", — зауважив Єрмак.

Глава Офісу Президента акцентував на важливості надсилання сигналу Росії про те, що її збройна агресія не може знищувати країни та "порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів".

Скриншот допису Єрмака
Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Андрій Єрмак прокоментував зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та напружені відносини із сусідньою країною. Очільник Офісу Президента переконаний, що сторонам потрібно працювати над налагодженням співпраці, щоб угорці та інші сусідські країни мали проукраїнську позицію.

Додамо, очільник більшості в Сенаті США Чак Шумер анонсував голосування за допомогу Україні та власну прикордонну безпеку країни. Посадовець повідомив, що голосування планується на наступний тиждень.

США
Андрій Єрмак
переговори
військова допомога
Україна

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

24 січня 2024

15:01 Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

23 січня 2024

06:30Mirage-2000D: Україна хоче отримати літак, який збив F-16

21 січня 2024

10:01 Гроші на картці та податковий контроль — яка сума може викликати інтерес

20 січня 2024

05:38 Відстрочка через інвалідність батьків — українцям вказали на важливий нюанс

24 січня 2024

19:57 Мобілізація у лютому 2024 — кого з українських працівників можуть забронювати

23 січня 2024

09:55 Лунін влітку приєднається до нового клубу — що відомо про трансфер

Актуальне по темі