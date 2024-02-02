Єрмак зустрівся з ексдержсекретарем США Помпео — ключові теми розмови

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та ексдержсекретар США Майк Помпео. Фото: Telegram / Андрій Єрмак

До Києва 2 лютого прибув ексдержсекретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео. Колишній американський чиновник зустрівся з очільником Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Посадовці обговорили подальшу підтримку України у її боротьбі з російською агресією з боку США.

Відповідний допис про зустріч зробив керівник Офісу Президента у Telegram.

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Зазначається, що під час зустрічі з ексголовою ЦРУ Помпео Єрмак висловив вдячність президенту США Джо Байдену та обом палатам і партіям Конгресу. Він подякував і всім американським громадянам за надану допомогу Україні.

"Висловив сподівання на продовження підтримки з боку США, адже вона ґрунтується на спільних демократичних цінностях та повазі до міжнародного права, які захищає український народ", — зауважив Єрмак.

Глава Офісу Президента акцентував на важливості надсилання сигналу Росії про те, що її збройна агресія не може знищувати країни та "порушувати суверенітет незалежних держав і визначати долю інших вільних народів".

Скриншот допису Єрмака

Нагадаємо, Андрій Єрмак прокоментував зустріч із главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та напружені відносини із сусідньою країною. Очільник Офісу Президента переконаний, що сторонам потрібно працювати над налагодженням співпраці, щоб угорці та інші сусідські країни мали проукраїнську позицію.

Додамо, очільник більшості в Сенаті США Чак Шумер анонсував голосування за допомогу Україні та власну прикордонну безпеку країни. Посадовець повідомив, що голосування планується на наступний тиждень.