Ермак заявил, что ответственность за совершенные преступления в украинских городах "догонит россиян"

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: УНИАН

Глава Офиса Президента Андрей Ермак по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ обратился к украинцам и заявил, что два года назад начался этот "длинный день нашей борьбы за независимость". По его словам, российские оккупанты будут нести ответственность за преступления, совершенные в Украине.

Соответствующее сообщение появилось в его Telegram-канале в субботу, 24 февраля.

Борьба украинцев с российскими захватчиками

"Они говорили, что Киев упадет за 72 часа, что Харьков не выстоит, что они дойдут до Западной границы. Наши люди доказали, что это нереально. А потом у нас появилось современное оружие...", — отметил Ермак.

По словам главы ОП, россияне наносят удары по гражданским объектам, убивают и похищают детей, уничтожают украинские города. Однако украинские военные показали, что умеют освобождать свою территорию, уничтожив за все время полномасштабной войны более 400 тысяч российских оккупантов.

"Мы умеем топить их флот, сбивать их самолеты, находить и возвращать наших людей, наших детей. Мы с партнерами постоянно усиливаем санкции и готовим ответственность врага за экоцид. Мы подписываем гарантии безопасности и объединяем мир вокруг украинской Формулы мира — восстановление справедливости", — подчеркнул глава ОП.

Ответственность за совершенные преступления

Ермак отметил, что горе Бучи, Изюма, Херсона, городов Донецкой и Луганской областей никто не забудет, поэтому "ответственность за это догонит россиян".

"А также знаем, что лучшая санкция — это бавовна. Они хотели видеть российский флаг в столице, а сегодня под украинским флагом в Киеве наши друзья и союзники. Каждый погибший за Украину будет в нашей памяти. Каждый украинец, который сегодня борется за страну — герой. Все мы здесь. В Украине! Единство — это ключ к победе", — заверил политик.

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Скриншот сообщения из Telegram Андрея Ермака

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину. Он отметил смелость украинцев в борьбе с оккупантами.

Также на второй год полномасштабной войны РФ Украины канцлер Германии Олаф Шольц вместе с другими западными коллегами обратился к украинскому народу. Они официально выразили поддержку нашему государству.