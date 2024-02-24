Єрмак заявив, що відповідальність за скоєні злочини в українських містах "наздожене росіян"

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ звернувся до українців та заявив, що два роки тому почався цей "довгий день нашої боротьби за незалежність". За його словами, російські окупанти будуть нести відповідальність за злочини, які скоїли в Україні.

Відповідний допис з'явився у його Telegram-каналі в суботу, 24 лютого.

Боротьба українців з російськими загарбниками

"Вони казали, що Київ впаде за 72 години, що Харків не вистоїть, що вони дійдуть до Західного кордону. Наші люди довели, що це нереально. А потім в нас з‘явилася сучасна зброя…", — зазначив Єрмак.

За словами очільника ОП, росіяни завдають ударів по цивільних об'єктах, вбивають та викрадають дітей, знищують українські міста. Проте українські військові показали, що вміють звільняти свою територію, знищивши за весь час повномасштабної війни понад 400 тисяч російських окупантів.

"Ми вміємо топити їх флот, збивати їх літаки, знаходити і повертати наших людей, наших дітей. Ми з партнерами постійно посилюємо санкції і готуємо відповідальність ворога за екоцид. Ми підписуємо гарантії безпеки і єднаємо світ навколо української Формули миру — відновлення справедливості", — наголосив голова ОП.

Відповідальність за скоєні злочини

Єрмак зауважив, що горе Бучі, Ізюма, Херсона, міст Донецької та Луганської областей ніхто не забуде, тому "відповідальність за це наздожене росіян".

"А також знаємо, що краща санкція — це бавовна. Вони хотіли бачити російський прапор в столиці, а сьогодні під українським прапором в Києві наші друзі та союзники. Кожен загиблий за Україну буде в нашій пам‘яті. Кожен українець, який сьогодні бореться за країну — герой. Всі ми тут. В Україні! Єдність — це ключ до перемоги", — запевнив політик.

Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Скриншот допису з Telegram Андрія Єрмака

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців з нагоди другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він відзначив сміливість українців у боротьбі проти окупантів.

Також на другий рік повномасштабної війни РФ Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц разом з іншими західними колегами звернувся до українського народу. Вони офіційно висловили підтримку нашій державі.