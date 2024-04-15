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Епископ УПЦ Никита отсудил компенсацию в СМИ за публикацию об интиме с несовершеннолетним хористом

15 апреля 2024 20:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Епископ УПЦ Никита отсудил компенсацию в СМИ за публикацию об интиме с несовершеннолетним хористом
Епископ УПЦ из Буковины Никита. Фото: Черновицко-Буковинская епархия УПЦ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Шевченковский районный суд в Киеве принял решение о публикации интернет-изданием "Лівий берег" о епископе УПЦ Никите, содержавшей ложные данные о его связи с несовершеннолетним хористом. Суд признал эту информацию недостоверной и обязал издание компенсировать моральный вред епископу.

Об этом идет речь в решении Шевченковского районного суда Киева.

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Решение суда

В статье, опубликованной 25 ноября на сайте "Лівий берег", заявлялось, что во время обыска сотрудники СБУ застали епископа в момент физической близости с 17-летним хористом. Однако суд признал эти данные ложными.

Решение суда состоит в том, что "Лівий берег" должен уплатить епископу 10 тысяч гривен в связи с причиненным моральным ущербом, а также более двух тысяч гривен судебного сбора. Дополнительно, шеф-редактор издания Соня Кошкина, опубликовавшая фото с места обыска в Telegram, также обязана оплатить 20 тысяч гривен и стоимость судебного сбора.

Кроме того, "Лівий берег" и его шеф-редактор должны опровергнуть распространенную информацию в течение 15 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Это решение суда может быть обжаловано в течение 30 дней с момента его оглашения.

Напомним, епископа Никиту СБУ заскочила в постели с несовершеннолетним парнем. Хотя сам священник это отрицал . Он заявил, что правоохранители ворвались в помещение, вывели всех из комнат, приставили к стене, раздели и фотографировали.

Также мы писали, что Служба безопасности Украины объявила о подозрении высокопоставленному представителю УПЦ МП. Он призвал помолиться за окупантов в войне с Украиной.

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церковь
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интим

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