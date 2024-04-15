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Єпископ УПЦ Никита відсудив компенсацію в ЗМІ за публікацію про інтим з неповнолітнім хористом

15 квітня 2024 20:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Єпископ УПЦ Никита відсудив компенсацію в ЗМІ за публікацію про інтим з неповнолітнім хористом
Єпископ УПЦ з Буковини Никита. Фото: Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ / Facebook
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Шевченківський районний суд у Києві прийняв рішення щодо публікації інтернет-виданням "Лівий берег" про єпископа УПЦ Никиту, яка містила неправдиві дані про його зв'язок з неповнолітнім хористом. Суд визнав цю інформацію недостовірною і зобов'язав видання компенсувати моральну шкоду єпископу.

Про це йдеться в рішенні Шевченківського районного суду Києва. 

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Рішення суду

У статті, опублікованій 25 листопада на сайті "Лівий берег", заявлялося, що під час обшуку співробітники СБУ застали єпископа в момент фізичної близькості з 17-річним хористом. Однак суд визнав ці дані неправдивими.

Рішення суду полягає в тому, що "Лівий берег" має сплатити єпископу 10 тисяч гривень у зв'язку з завданою моральною шкодою, а також понад дві тисячі гривень судового збору. Додатково шеф-редакторка видання Соня Кошкіна, яка опублікувала фото з місця обшуку у Telegram, також зобов'язана сплатити 20 тисяч гривень і вартість судового збору.

Крім того, "Лівий берег" і його шеф-редакторка мають спростувати поширену інформацію протягом 15 днів з моменту набрання рішення суду законною силою.

Це рішення суду може бути оскаржене протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Нагадаємо, єпископа Никиту СБУ заскочила в ліжку з неповнолітнім хлопцем. Хоча сам священник це заперечував. Він заявив, що правоохоронці увірвались в приміщення, вивели всіх з кімнат, приставили до стіни, роздягнули й фотографували.

Також ми писали, що Служба безпеки України оголосила про підозру високопоставленому представнику УПЦ МП. Він закликав помолитися за окупантів у війні з Україною.

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