Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Если не мы, то Китай и Путин — сенатор Грэм объяснил, почему РФ хочет захватить Украину arrow

Если не мы, то Китай и Путин — сенатор Грэм объяснил, почему РФ хочет захватить Украину

10 июня 2024 15:06
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Сенатор Грэм объяснил, почему США должны способствовать победе Украины в войне с РФ
Сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев. Фото: REUTERS/Alina Smutko
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Украинцы обладают огромными запасами полезных ископаемых и минералов, которые российский президент Владимир Путин хочет передать Китаю. Поэтому США должны поддерживать Киев в войне столько, сколько нужно.

Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в комментарии телеканалу CBS News в понедельник, 10 июня.

Читайте также:

Что Путин даст Китаю

По мнению политика, российского президента интересуют критически важные для современной промышленности полезные ископаемые, находящиеся в украинских недрах. Он заявил, что Украина может поделиться ими с США, оставив себе больше половины.

"Украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером и другом. Им просто нужна помощь", – сказал сенатор.

Грэм отметил, что Киеву нужна помощь в разведке и строительстве предприятий для их добычи, поскольку после войны Украина не сможет самостоятельно перезапустить промышленность.

"Поможем украинцам выиграть войну. Мы не можем позволить себе проиграть, когда они бьются за всех нас", — сказал политик.

Напомним, ранее советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже воспользовались частичным разрешением его страны наносить удары по военным объектам на территории России.

В то же время президент страны Джо Байден заявил, что Штаты не допустят, чтобы Европе угрожал его российский коллега, Владимир Путин.

Китай
Сенат
военная помощь
США
война в Украине
Россия
Украина
деньги
промышленность
минерал

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией