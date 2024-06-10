Сенатор Грэм объяснил, почему США должны способствовать победе Украины в войне с РФ

Сенатор США Линдси Грэм во время визита в Киев. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Украинцы обладают огромными запасами полезных ископаемых и минералов, которые российский президент Владимир Путин хочет передать Китаю. Поэтому США должны поддерживать Киев в войне столько, сколько нужно.

Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в комментарии телеканалу CBS News в понедельник, 10 июня.

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По мнению политика, российского президента интересуют критически важные для современной промышленности полезные ископаемые, находящиеся в украинских недрах. Он заявил, что Украина может поделиться ими с США, оставив себе больше половины.

"Украинцы сидят на 10-12 триллионах долларов критически важных полезных ископаемых. Они могли бы быть самой богатой страной во всей Европе. И этими активами Путин хочет поделиться с Китаем. Если мы сейчас поможем Украине, они могут стать лучшим бизнес-партнером и другом. Им просто нужна помощь", – сказал сенатор.

Грэм отметил, что Киеву нужна помощь в разведке и строительстве предприятий для их добычи, поскольку после войны Украина не сможет самостоятельно перезапустить промышленность.

"Поможем украинцам выиграть войну. Мы не можем позволить себе проиграть, когда они бьются за всех нас", — сказал политик.

Напомним, ранее советник по нацбезопасности Белого дома Джейк Салливан заявил, что ВСУ уже воспользовались частичным разрешением его страны наносить удары по военным объектам на территории России.

В то же время президент страны Джо Байден заявил, что Штаты не допустят, чтобы Европе угрожал его российский коллега, Владимир Путин.