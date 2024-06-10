Сенатор Грем пояснив, чому США повинні сприяти перемозі України у війні з РФ

Сенатор США Ліндсі Грем під час візиту до Києва. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Українці володіють величезними запасами корисних копалин та мінералів, які російський президент Володимир Путін хоче передати Китаю. Тому Сполучені Штати мають підтримувати Київ у війні стільки, скільки потрібно.

Про це заявив американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем в коментарі телеканалу CBS News в понеділок, 10 липня.

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На думку політика, російського президента цікавлять критично важливі для сучасної промисловості корисні копалини, які знаходяться в українських надрах. Він заявив, що Україна може поділитися ними зі США, залишивши собі більшу частину.

"Українці сидять на 10-12 трильйонах доларів критично важливих корисних копалин. Вони могли б бути найбагатшою країною в усій Європі. І цими активами Путін хоче поділитися з Китаєм. Якщо ми зараз допоможемо Україні, вони можуть стати найкращим бізнес-партнером та другом. Їм просто потрібна допомога", — сказав сенатор.

Грем зауважив, що Києву потрібна допомога у розвідці та зведенні підприємств для їх видобутку, оскільки після війни Україна не зможе самостійно перезапустити промисловість.

"Допоможімо українцям виграти війну. Ми не можемо дозволити собі програти, коли вони б'ються за всіх нас", — сказав політик.

Нагадаємо, раніше радник з нацбезпеки Білого дому Джейк Салліван заявив, що ЗСУ вже скористались частковим дозволом його країни завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії.

Водночас президент країни Джо Байден, заявив, що Штати не допустять, аби Європі погрожував його російський колега, Володимир Путіна.