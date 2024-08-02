Дрон-птица — в Китае разработали уникальный в мире беспилотник

Биометрический дрон в руках водолаза-разведчика НОАК. Фото: скриншот

В Китае создали уникальный миниатюрный беспилотник в виде птицы, почти ничем не отличающейся от живого существа. Его официально передали на вооружение морской пехоты НОАК.

Об этом сообщает ParkutNews со ссылкой на китайский телеканал CCTV+.

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Как сообщает вещатель, беспилотник — один из удачных бионических проектов, разработанных специально по заказу НОАК, а вскоре будет выпущена и гражданская версия для любительского пользования. На опубликованных кадрах видно, что дрон умеет махать крыльями, и с большого расстояния совсем не отличается от живых пернатых. Характеристики дрона не сообщаются, как и его цена, но модель уже получила название "Маленький сокол" и способна запускаться с руки.

Прототип дрона "Маленький сокол". Источник: ССTV+

Заметим, что в Китае занимается разработкой бионических дронов такого типа уже достаточно продолжительное время. Шесть лет назад стало известно, что в рамках реализации правительственного проекта "Голубь" НОАК разрабатывали беспилотники, похожие на птиц. Их характеристики тоже не раскрывались, но предназначались они для действий в городских условиях. Поэтому можно заключить, что "маленький сокол" стал первым в своем роде удачным реализованным проектом.

Схема компоновки дрона "Маленький сокол". Источник: CCTV+

Напомним, ранее в Китае начали дипломатически давить на позиции США в вопросе ядерного сдерживания, стремительно увеличивая объемы собственного вооружения вопреки договоренностям с ООН.

А также китайская корпорация Xiaomi представила прототип собственного спортивного автомобиля, который может превзойти самый быстрый спортивный автомобиль в мире, Bugatti Chiron.