Дрон-птах — у Китаї розробили унікальний у світі безпілотник

Біометричний дрон у руках водолаза-розвідника НВАК. Фото: скриншот

В Китаї створили унікальний мініатюрний безпілотник у вигляді птаха, який майже нічим не відрізняється від живої істоти. Його офіційно передали на озброєння морської піхоти НВАК.

Про це інформує ParkutNews з посиланням на китайський телеканал CCTV+.

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Мовник зауважує, що безпілотник — один з вдалих біонічних проєктів, які розроблені спеціально за замовленням НВАК, а невдовзі буде випущено цивільну версію для аматорського користування. На опублікованих кадрах, видно, що дрон вміє махати крилами, і з великої відстані зовсім не відрізняється від живих пернатих. Характеристики дрона не повідомляються, як і його ціна, але модель уже отримала назву "Маленький сокіл", і здатна запускатися з руки.

Прототип дрона "Маленький сокіл". Джерело: ССTV+

Зауважимо, що у Китаї займається розробкою біонічних дронів такого типу вже досить тривалий час. Шість років тому стало відомо, що в рамках реалізації урядового проєкту "Голуб" НВАК розробляли безпілотники, схожі на птахів. Їхні характеристики також не розкривалися, але призначалися вони для дій у міських умовах. Тому можна зробити висновок, що "маленький сокіл" став першим у своєму роді вдалим реалізованим проєктом.

Схема компоновки дрона "Маленький сокіл". Джерело: CCTV+

Нагадаємо, раніше у Китаї розпочали дипломатично тиснути на позиції США в питанні ядерного стримування, стрімко збільшуючи обсяги власного озброєння, всупереч домовленостям з ООН.

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