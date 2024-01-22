Как война повлияла на единство украинцев — опрос

Акция в поддержку Украины. Фото: Inna Vlasyuk/Facebook

Полномасштабное вторжение России значительно сплотило украинцев. Результаты опроса показали, что к концу 2023 года большинство украинцев — 69% — придерживались мнения, что они понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации.

Соответствующий опрос провел Киевский международный институт социологии.

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Еще в начале 2020 года только 35% украинцев считали, что страна идет по пути объединения, а 58% — наоборот утверждали, что в государстве царит разруха. Однако уже в конце 2023 года мнение украинцев кардинально изменилось. Данные опроса свидетельствуют, что 69% граждан придерживаются мнения, что украинцы понемногу преодолевают противоречия и идут по пути к сплоченной политической нации. Доля видящих углубления противоречий и раскол сократилась до 25%. Остальные 6% не смогли определиться со своим мнением.

Результаты опроса в 2020 и 2023 году. Фото: kiis.com.ua

Население считает, что украинцы одолеют внутригосударственные споры и объединяются во всех регионах, однако наибольшая доля на Западе — 74% и в Центре — 39%. В то же время и на Юге и Востоке убедительное большинство видят сплочение в единую политическую нацию (соответственно, 66% и 65%).

Результаты опроса по регионам. Фото: kiis.com.ua

В Киевском международном институте социологии опросили и украиноязычных, русскоязычных людей. Однако это не повлияло на результат, ведь независимо от языка общения дома, большинство респондентов считают, что внутренние противоречия преодолеваются украинцами.

"Однако доля украиноязычных респондентов немного выше — 75%, однако и среди русскоязычных респондентов большинство (60%) оптимистичны по поводу единения украинцев", — говорится в сообщении.

Результаты опроса среди русскоговорящих и украиноязычных граждан. Фото: kiis.com.ua

Напомним, данные опроса показали, сколько процентов украинцев поддерживают Залужного, Зеленского и депутатов Рады.

Кроме того, в результате опроса ВОО "Передовые Правовые Инициативы" стало известно, сколько украинцев будут голосовать за Зеленского , если он уйдет на второй срок.

Добавим, что если бы в Украине провели парламентские выборы в ближайшее время, большинство украинцев отдали свои голоса за партию Валерия Залужного (30,78%). Второе место занял Блок Владимира Зеленского (21,53%).