Як війна вплинула на єдність українців — опитування

Акція на підтримку України. Фото: Inna Vlasyuk/Facebook

Повномасштабне вторгнення Росії значно згуртувало українців. Результати опитування показали, що на кінець 2023 року більшість українців — 69% — дотримувалися думки, що вони потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації.

Відповідне опитування провів Київський міжнародний інститут соціології.

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Ще на початку 2020 року лише 35% українців вважали, що країна йде шляхом об'єднання, а 58% — навпаки стверджували, що в державі панує розруха. Однак вже наприкінці 2023 рок думка українців кардинально змінилася. Дані опитування свідчать, що 69% громадян дотримуються думки, що українці потроху долають суперечності та йдуть шляхом до згуртованої політичної нації. Частка тих, хто бачить поглиблення суперечностей і розкол, скоротилася до 25%. Решта 6% не змогли визначитись зі своєю думкою.

Результати опитування у 2020 та 2023 році. Фото: kiis.com.ua

Населення вважає, що українці долать внутрішньодержавні суперечки і єднаються, у всіх регіонах, проте найбільша частка на Заході — 74% і в Центрі — 39%. Водночас і на Півдні та Сході переконлива більшість бачать згуртування в єдину політичну націю (відповідно, 66% і 65%).

Результати опитування по регіонах. Фото: kiis.com.ua

У Київському міжнародному інституту соціології опитали і україномовних, у російськомовних людей. Однак, це не вплинуло на результат, адже незалежно від мови спілкування вдома, більшість респондентів вважають, що внутрішні суперечності долаються українцями.

"Проте частка україномовних респондентів трішки вища — 75%, проте і серед російськомовних респондентів більшість (60%) оптимістичні щодо єднання українців", — йдеться у повідомленні.

Результати опитування серед російськомовних та україномовних громадян. Фото: kiis.com.ua

Нагадаємо, дані опитування показали, скільки відсотків українців підтримують Залужного, Зеленського та депутатів Ради.

Крім того, внаслідок опитування ВГО "Передові Правові Ініціативи" стало відомо, скільки українців голосуватимуть за Зеленського, якщо він піде на другий термін.

Додамо, що якби в Україні провели парламентські вибори найближчим часом, то більшість українців віддали свої голоси за партію Валерія Залужного (30,78%). Друге місце посів Блок Володимира Зеленського (21,53%).