Жорин опубликовал видео, где российский военный вместо оказания помощи застрелил побратима

Российский военный застреливает своего раненого собрата. Фото: скриншот Максим Жорин

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков. Майор ВСУ Максим Жорин поделился видео, на котором видно, как российские военные не оказывают медицинскую помощь раненому товарищу, а наоборот, стреляют ему в голову.

Видео опубликовал экс-командир полка Азов Максим Жорин в Telegram в субботу, 22 июня.

Читайте также:

Как россияне "помогают" собратьям после ранения

Майор ВСУ Жорин поделился видео, на котором зафиксирован момент поражения российских военных. Один из трех оккупантов пострадал и вместо того, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь, его "собрат" выстрелил ему в голову. Этот инцидент является примером жестокого отношения и отсутствия поддержки среди русских военных.

"Видеоурок по оказанию первой медицинской помощи "собратьям" от российских под*ров" , — написал Жорин.

Напомним, украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его техники на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье.

Также мы писали, что десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" в одном из направлений.

А пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.