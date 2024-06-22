Жорин опубликовал видео, где российский военный вместо оказания помощи застрелил побратима

Как российские военные "помогают" раненым собратьям —шокирующее видео
Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков. Майор ВСУ Максим Жорин поделился видео, на котором видно, как российские военные не оказывают медицинскую помощь раненому товарищу, а наоборот, стреляют ему в голову.
Видео опубликовал экс-командир полка Азов Максим Жорин в Telegram в субботу, 22 июня.
Как россияне "помогают" собратьям после ранения
Майор ВСУ Жорин поделился видео, на котором зафиксирован момент поражения российских военных. Один из трех оккупантов пострадал и вместо того, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь, его "собрат" выстрелил ему в голову. Этот инцидент является примером жестокого отношения и отсутствия поддержки среди русских военных.
"Видеоурок по оказанию первой медицинской помощи "собратьям" от российских под*ров" , — написал Жорин.
Напомним, украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его техники на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье.
Также мы писали, что десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" в одном из направлений.
А пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.
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