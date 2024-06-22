Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Как российские военные "помогают" раненым собратьям —шокирующее видео arrow

Как российские военные "помогают" раненым собратьям —шокирующее видео

22 июня 2024 23:37
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Жорин опубликовал видео, где российский военный вместо оказания помощи застрелил побратима
Российский военный застреливает своего раненого собрата. Фото: скриншот Максим Жорин
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков. Майор ВСУ Максим Жорин поделился видео, на котором видно, как российские военные не оказывают медицинскую помощь раненому товарищу, а наоборот, стреляют ему в голову.

Видео опубликовал экс-командир полка Азов Максим Жорин в Telegram в субботу, 22 июня.

Читайте также:

Как россияне "помогают" собратьям после ранения

Майор ВСУ Жорин поделился видео, на котором зафиксирован момент поражения российских военных. Один из трех оккупантов пострадал и вместо того, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь, его "собрат" выстрелил ему в голову. Этот инцидент является примером жестокого отношения и отсутствия поддержки среди русских военных.

"Видеоурок по оказанию первой медицинской помощи "собратьям" от российских под*ров" , — написал Жорин.

Напомним, украинские защитники продолжают ликвидировать врага и его техники на нашей земле. Так, пограничники уничтожили вражескую систему радиоэлектронной борьбы в Запорожье.

Также мы писали, что десантники уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса" в одном из направлений.

А пограничникам на Бахмутском направлении удалось уничтожить российскую станцию РЭБ и две вражеские гаубицы.

война
российские войска
ВСУ
россияне
оккупанты
война в Украине
Россия
потери оккупантов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту