Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Як російські військові "допомагають" пораненим побратимам — шокуюче відео arrow

Як російські військові "допомагають" пораненим побратимам — шокуюче відео

22 червня 2024 23:37
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Жорін опублікував відео, де російський військовий замість надання допомоги застрелив побратима
Російський військовий застрелює свого раненого побратима. Фото: скриншот Максим Жорін
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Українські військові продовжують нищити загарбників. Майор ЗСУ Максим Жорін поділився відео на якому видно, як російські військові не надають медичну допомогу пораненому товаришу, а навпаки, стріляють йому в голову.

Відео опублікував екс-командир полку Азов Максим Жорін у Telegram у суботу, 22 червня.

Читайте також:

Як росіяни "допомагають" побратимам після поранення

Майор ЗСУ Жорін поділився відео на якому зафіксовано момент ураження російських військових. Один із трьох окупантів постраждав і замість того, аби надати йому першу медичну допомогу його "побратим" вистрілив йому в голову. Цей інцидент є прикладом жорстокого ставлення та відсутності підтримки серед російських військових.

"Відеоурок з надання першої медичної допомоги "побратимам" від російських під*рів", — написав Жорін.

Нагадаємо, українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі.

Також ми писали, що десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

А прикордонникам на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.

війна
російські війська
ЗСУ
росіяни
окупанти
війна в Україні
Росія
втрати окупантів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

10 червня 2024

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

12 червня 2024

00:00 Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту