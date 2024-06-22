Жорін опублікував відео, де російський військовий замість надання допомоги застрелив побратима

Російський військовий застрелює свого раненого побратима. Фото: скриншот Максим Жорін

Українські військові продовжують нищити загарбників. Майор ЗСУ Максим Жорін поділився відео на якому видно, як російські військові не надають медичну допомогу пораненому товаришу, а навпаки, стріляють йому в голову.

Відео опублікував екс-командир полку Азов Максим Жорін у Telegram у суботу, 22 червня.

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Майор ЗСУ Жорін поділився відео на якому зафіксовано момент ураження російських військових. Один із трьох окупантів постраждав і замість того, аби надати йому першу медичну допомогу його "побратим" вистрілив йому в голову. Цей інцидент є прикладом жорстокого ставлення та відсутності підтримки серед російських військових.

"Відеоурок з надання першої медичної допомоги "побратимам" від російських під*рів", — написав Жорін.

Нагадаємо, українські захисники продовжують ліквідовувати ворога та його техніку на нашій землі. Так, прикордонники знищили ворожу систему радіоелектронної боротьби на Запоріжжі.

Також ми писали, що десантники знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Оса" на одному з напрямків.

А прикордонникам на Бахмутському напрямку вдалося знищити російську станцію РЕБ та дві ворожі гаубиці.