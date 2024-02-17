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Как работает известный Telegram-канал "Николаевский Ванёк" — первое интервью с автором

17 февраля 2024 16:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Как работает известный Telegram-канал "Николаевский Ванёк" — первое интервью с автором
Пользование мессенджером Telegram. Иллюстративное фото: Конкурент
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Автор известного Telegram-канала "Николаевский Ванёк" впервые дал интервью, в котором не раскрыл свое имя, однако сказал, что может исчезнуть после того, как Украина победит Россию. Известно, что уже почти два года он рассказывает двум миллионам украинцев, которые подписаны на его канал, новости с фронта, поддерживает подписчиков и закрывает большие сборы на армию.

Анонимно автор канала рассказал для журнала ELLE об особенностях своей работы, как борется с фейками и как удается закрывать миллионные сборы.

О популярности блога

Telegram-канал автора из Николаевской области стал очень популярным и набрал два миллиона подписчиков. На автора ссылаются СМИ, у него просят помощи военные, а сами подписчики следят за каждым его сообщением.

"Я думаю, это, возможно, из-за того, что канал разноплановый и контент на нем меняется время от времени, все зависит от массы факторов, связанных с "основной работой". Люди доверяют, потому что, видимо, понимают, что подводить их никто не собирается", — объяснил свой успех относительно канала собеседник издания.

Закрытие миллионных сборов на ВСУ

Также Telegram-каналу "Николаевский Ванёк" удается очень быстро закрывать миллионные гривневые сборы. По словам автора канала, по состоянию на 1 января 2024 года подписчики собрали для разных подразделений 87 миллионов гривен.

"О сборах люди мне пишут ежедневно, обычно по 50 сообщений в день, но чаще всего количество сообщений достигает до 200-300 в сутки, поэтому, конечно, помочь всем нет возможности. Выбираем тех, кто УЖЕ имеет запрос от части + печать или любые другие подтверждающие документы, что солдат Х нуждается в вещах У для выполнения таких-то задач", — подчеркнул собеседник.

Предотвращение фейковой информации

Он также рассказал, что именно ему помогает на своем канале не распространять фейковую информацию. По его словам, он почти не читает открытые источники информации.

"То есть мне проще самому совершить ошибку, чем я буду ретранслировать то, что массово пишут. Если честно, уже тошнит от разнообразных "экспертов", учитывая, что в стране отсутствует регулятор, который мог бы существенно улучшить качество представления той или иной информации. Поэтому включаем регулятор у себя, опираемся исключительно на какие-то свои источники, которые проверены не только временем, но и надежностью, так и работаем", — сказал автор.

Напомним, ранее в Telegram ответили на комментарий украинской разведки об угрозах в мессенджере. Там отметили, что он "безопасен для украинцев".

Также мы писали, что в ВР активно обсуждается вопрос об урегулировании Telegram. По словам политолога Игоря Чаленко, блокировка может угрожать анонимным каналам, которые публикуют фейки и пропаганду.

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Николаев
Telegram
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война в Украине
Россия

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