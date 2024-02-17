Як працює відомий Telegram-канал "Николаевский Ванёк" — перше інтерв'ю з автором

Користування месенджером Telegram. Ілюстративне фото: Конкурент

Автор відомого Telegram-каналу "Николаевский Ванёк" вперше дав інтерв'ю, в якому не розкрив своє ім'я, проте сказав, що може зникнути після того, як Україна переможе Росію. Відомо, що вже майже два роки він розповідає двом мільйонам українців, які підписані на його канал, новини з фронту, підтримує підписників та закриває великі збори на армію.

Анонімно автор каналу розповів для журналу ELLE про особливості своєї роботи, як бореться з фейками та як вдається закривати мільйонні збори.

Про популярність блогу

Telegram-канал автора з Миколаївської області став дуже популярним та набрав два мільйони підписників. На автора посилаються ЗМІ, в нього просять допомоги військові, а самі підписники стежать за кожним його дописом.

"Я думаю, це, можливо, через те, що канал різноплановий і контент на ньому змінюється час від часу, все залежить від купи факторів, пов'язаних із "основною роботою". Люди довіряють, бо, мабуть, розуміють, що підводити їх ніхто не збирається", — пояснив свій успіх щодо каналу співрозмовник видання.

Закриття мільйонних зборів на ЗСУ

Також Telegram-каналу "Николаевский Ванёк" вдається дуже швидко закривати мільйонні гривневі збори. За словами автора каналу, станом на 1 січня 2024 року підписники зібрали для різних підрозділів 87 мільйонів гривень.

"Щодо зборів люди мені пишуть щодня, зазвичай по 50 повідомлень на день, але найчастіше кількість повідомлень добігає до 200-300 на добу, тому, звісно, допомогти всім немає можливості. Вибираємо тих, хто ВЖЕ має запит від частини + печатку або будь-які інші підтверджувальні документи, що солдат Х потребує речей У для виконання таких-то завдань", — наголосив співрозмовник.

Запобігання фейкової інформації

Він також розповів, що йому допомагає у своєму каналі не поширювати фейкову інформацію. За його словами, він майже не читає відкритих джерел інформації.

"Тобто мені простіше самому зробити помилку, ніж я ретранслюватиму те, що масово пишуть. Якщо чесно, вже нудить від різноманітних "експертів", враховуючи, що в країні відсутній регулятор, який міг би суттєво покращити якість подання тієї чи іншої інформації. Тому включаємо регулятор у себе, спираємось виключно на якісь свої джерела, які перевірені не лише часом, а й надійністю, так і працюємо", — сказав автор.

Нагадаємо, раніше в Telegram відповіли на коментар української розвідки про загрози в месенджері. Там зазначили, що він є "безпечним для українців".

Також ми писали, що у ВР активно обговорюють питання про врегулювання Telegram. За словами політолога Ігоря Чаленка, блокування може загрожувати анонімним каналам, які публікують фейки та пропаганду.