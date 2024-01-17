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Ядерное оружие стало частью военной доктрины Беларуси — ISW

17 января 2024 07:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ядерное оружие стало частью военной доктрины Беларуси — ISW
Ядерное вооружение России. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Беларусь включила пункт об использовании тактического ядерного оружия в новую военную доктрину. Очевидно, таким образом, эта страна хочет задекларировать размещение Россией этого вида вооружения в стране в 2023 году.

Об этом сообщается в отчете ISW.

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Аналитики Института сообщают, что проект новой военной доктрины Белоруссии впервые предусматривает применение тактического ядерного оружия. Очевидно, речь идет о тех ракетах, с ядерными боеголовками, которые на территории страны разместила РФ.

Аналитики ISW отмечают, что особенности того, как новая доктрина применяется в отношении тактического ядерного оружия, пока неясны.

Кроме того, эксперты не обнаружили никаких признаков того, что Россия или Беларусь стремятся к ядерной эскалации. Они продолжают отстаивать мнение, что применение ядерного оружия Россией или Белоруссией остается маловероятным.

Ранее сообщалось, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация полностью развернула ядерное оружие в Беларуси. Это заявление было обнародовано на фоне дальнейших ядерных угроз российскому президенту Владимиру Путину в адрес западных союзников.

Напомним, что первого Президента Украины Леонида Кравчука в 1993 году просили не отдавать ядерное оружие. Впрочем, как известно, тогдашний глава Украины не прислушивался к этому призыву.

война
ядерное оружие
Беларусь
ISW
Россия

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