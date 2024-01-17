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Ядерна зброя стала частиною військової доктрини Білорусі — ISW

17 січня 2024 07:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ядерна зброя стала частиною військової доктрини Білорусі — ISW
Ядерне озброєння Росії. Фото: росЗМІ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Білорусь включила пункт про використання тактичної ядерної зброї до нової військової доктрини. Очевидно, таким чином ця країна хоче задекларувати розміщення Росією цього виду озброєння в країні у 2023 році.

Про це повідомляється у звіті ISW.

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Аналітики Інституту повідомляють, що проєкт нової військової доктрини Білорусі вперше передбачає застосування тактичної ядерної зброї. Очевидно, йдеться про ті ракети, з ядерними боєголовка, які на території країни розмістила РФ.

Аналітики ISW зазначають, що особливості того, як нова доктрина застосовується щодо тактичної ядерної зброї, поки що неясні.

Крім того, експерти не виявили жодних ознак того, що Росія чи Білорусь прагнуть ядерної ескалації. Вони продовжують відстоювати думку, що застосування ядерної зброї Росією чи Білоруссю залишається малоймовірним.

Раніше ми повідомляли, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація повністю розгорнула ядерну зброю в Білорусі. Ця заява була оприлюднена на фоні подальших ядерних погроз російського президента Володимира Путіна на адресу західних союзників.

Нагадуємо, що першого Президента України Леоніда Кравчука у 1993 році просили не віддавати ядерну зброю. Втім, як відомо, тодішній очільник України не прислухався до цього заклику.

війна
ядерна зброя
Білорусь
ISW
Росія

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