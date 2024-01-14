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В мережі з'явилися унікальне відео, на якому Кравчука просять не віддавати ядерну зброю

14 січня 2024 13:37
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В мережі з'явилися унікальне відео, на якому Кравчука просять не віддавати ядерну зброю
Леонід Кравчук на архівному відео 1993 року. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Першого Президента України Леоніда Кравчука у 1993 році просили не віддавати ядерну зброю. Втім, як відомо, тодішній очільник України не прислухався до цього заклику.

Унікальне архівне відео з'явилося у мережі.

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Кравчука просили не віддавати ядерну зброю

"Нехай ядерна зброя побуде в Україні ще років з 20, поки набере силу наша Україна", — говориться у посланні до Президента.

Натомість Кравчук все ж вирішив інакше, наголосивши, що остаточне рішення з цього питання належить не президенту

"Є постанова Верховної Ради про те, що політика України полягає в тому, щоб поступово, я підкреслюю — поступово, набувати безядерного статусу і стати державою, яка приєднується до договору про нерозповсюдження ядерної зброї", — говорить на відео перший президент України.

Кравчук також підкреслив, що відмова від такого рішення призведе до втрати поваги до України з боку міжнародних партнерів.

Раніше ми повідомляли, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що Російська Федерація повністю розгорнула ядерну зброю в Білорусі. 

Нагадуємо, що міністерство закордонних справ Росії оголосило про рішення керівництва країни припинити дію договору про ядерне озброєння з Японією. Це пов'язано з антиросійськими діями уряду Японії.

Леонід Кравчук
Україна
ядерна зброя
відео
президент

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