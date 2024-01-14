В сети появилось уникальное видео, на котором Кравчука просят не отдавать ядерное оружие

Леонид Кравчук на архивном видео в 1993 году. Фото: скриншот

Первого президента Украины Леонида Кравчука в 1993 году просили не отдавать ядерное оружие. Впрочем, как известно, тогдашний глава Украины не прислушивался к этому призыву.

Уникальное архивное видео появилось в сети.

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Кравчука просили не отдавать ядерное оружие

"Пусть ядерное оружие построит в Украине еще лет 20, пока наберет силу наша Украина", — говорится в послании к Президенту.

Кравчук все же решил иначе, подчеркнув, что окончательное решение по этому вопросу принадлежит не президенту.

"Есть постановление Верховной Рады о том, что политика Украины состоит в том, чтобы постепенно, я подчеркиваю — постепенно, приобретать безъядерный статус и стать государством, которое присоединяется к договору о нераспространении ядерного оружия", — говорит на видео первый президент Украины.

Кравчук также подчеркнул, что отказ от такого решения приведет к потере уважения Украины со стороны международных партнеров.

Ранее сообщалось, что белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Российская Федерация полностью развернула ядерное оружие в Беларуси.

Напомним, что министерство иностранных дел России объявило о решении руководства страны прекратить действие договора о ядерном вооружении с Японией. Это связано с антироссийскими действиями правительства Японии.