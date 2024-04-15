Последствия грозы в Житомирской области, где нет света

Гроза наделала беды на Житомирщине —жители сидят без света
15 апреля 2024 02:54
Город во время ночной грозы. Фото: УНИАН
Из-за грозы в 16-ти населенных пунктах Житомирской области нет электроэнергии. Городские власти уточнили, что обесточены абоненты Хорошковской РЭС.
Об этом вечером 14 апреля сообщили в Житомирской ОВА.
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"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, чтобы как можно быстрее подать напряжение всем потребителям!" — говорится в заявлении обладминистрации.
Напомним, Укргидрометцентр предупреждал украинцев о дождях и грозах ночью 15 апреля.
Ранее в ДТЭК заявили, что нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако летом все может измениться.
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