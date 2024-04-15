Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Гроза наделала беды на Житомирщине —жители сидят без света arrow

Гроза наделала беды на Житомирщине —жители сидят без света

15 апреля 2024 02:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Последствия грозы в Житомирской области, где нет света
Город во время ночной грозы. Фото: УНИАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Из-за грозы в 16-ти населенных пунктах Житомирской области нет электроэнергии. Городские власти уточнили, что обесточены абоненты Хорошковской РЭС.

Об этом вечером 14 апреля сообщили в Житомирской ОВА.

Читайте также:

Когда включат свет

"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, чтобы как можно быстрее подать напряжение всем потребителям!" — говорится в заявлении обладминистрации.

null
Скринот из Telegram/Житомирская ОВА

Напомним, Укргидрометцентр предупреждал украинцев о дождях и грозах ночью 15 апреля.

Ранее в ДТЭК заявили, что нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако летом все может измениться.

погода
непогода
электроэнергия
Житомирская область
свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

7 апреля 2024

08:22 Официальные фан-клубы Евровидения выбирают своих фаворитов — сколько баллов у Украины