Последствия грозы в Житомирской области, где нет света

Город во время ночной грозы. Фото: УНИАН

Из-за грозы в 16-ти населенных пунктах Житомирской области нет электроэнергии. Городские власти уточнили, что обесточены абоненты Хорошковской РЭС.

Об этом вечером 14 апреля сообщили в Житомирской ОВА.

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"Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, чтобы как можно быстрее подать напряжение всем потребителям!" — говорится в заявлении обладминистрации.

Скринот из Telegram/Житомирская ОВА

Напомним, Укргидрометцентр предупреждал украинцев о дождях и грозах ночью 15 апреля.

Ранее в ДТЭК заявили, что нет необходимости внедрять графики почасовых отключений света по всей стране. Однако летом все может измениться.