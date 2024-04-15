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Гроза наробила лиха на Житомирщині — мешканці сидять без світла

15 квітня 2024 02:54
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Наслідки грози на Житомирщині, де немає світла
Місто під час нічної грози. Фото: УНІАН
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Через грозу у 16-ти населених пунктах Житомирської області немає електроенергії. Міська влада уточнила, що знеструмлені абоненти Хорошківської РЕМ. 

Про це ввечері 14 квітня повідомили в Житомирській ОВА.

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"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, щоб якнайшвидше подати напругу усім споживачам!" — йдеться в заяві обладміністрації. 

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Скринот із Telegram/Житомирська ОВА

Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджав українців про дощі та грози вночі 15 квітня. 

Раніше у ДТЕК заявили, що наразі немає необхідності впроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні. Проте влітку все може змінитися.

погода
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