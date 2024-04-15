Наслідки грози на Житомирщині, де немає світла

Гроза наробила лиха на Житомирщині — мешканці сидять без світла
15 квітня 2024 02:54
Місто під час нічної грози. Фото: УНІАН
Через грозу у 16-ти населених пунктах Житомирської області немає електроенергії. Міська влада уточнила, що знеструмлені абоненти Хорошківської РЕМ.
Про це ввечері 14 квітня повідомили в Житомирській ОВА.
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"Енергетики працюють над відновленням електропостачання, щоб якнайшвидше подати напругу усім споживачам!" — йдеться в заяві обладміністрації.
Нагадаємо, Укргідрометцентр попереджав українців про дощі та грози вночі 15 квітня.
Раніше у ДТЕК заявили, що наразі немає необхідності впроваджувати графіки погодинних відключень світла по всій країні. Проте влітку все може змінитися.
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