Деньги из политических партий для ВСУ — в Раде появился новый законопроект

Заседание Верховной Рады. Иллюстративное фото: УНИАН

В Верховной Раде во вторник, 23 апреля, появился новый законопроект "О политических партиях в Украине" относительно уточнения порядка распоряжения политическими партиями принадлежащими им средствами и имуществом. Речь идет о том, отдать все средства по финансированию политических партий на нужды Вооруженных сил.

Об этом говорится в карточке законопроекта.

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Инициаторами законопроекта являются нардепы девятого созыва, в частности: Саврасов Максим Витальевич, Фриз Ирина Васильевна, Южанина Нина Петровна, Крулько Иван Иванович, Вятрович Владимир Михайлович, Рудик Кира Александровна, Микиша Дмитрий Сергеевич, Мазурашу Георгий Георгиевич, Зинкевич Яна Вадимовна и Федина София Романовна.

По состоянию на 18:40 текста законопроекта еще нет.

Законопроект "О политических партиях в Украине" относительно уточнения порядка распоряжения политическими партиями принадлежащими им средствами и имуществом. Фото: скриншот

Что говорит нардеп Мазурашу

Народный депутат Украины Георгий Мазурашу в комментарии Новини.LIVE прокомментировал законопроект.

"Я поддержал подписью данный законопроект. Это привлекло предложение давать возможность использовать выделенные "парламентским партиям" средства на нужды оборонного сектора", — отметил он.

Финансирование политических партий

С начала 2024 года Национальное агентство по предотвращению коррупции перечислило парламентским политическим партиям почти 200 млн грн. Средства будут направлены на финансирование уставной деятельности.

Больше всего получила политическая партия "Слуга Народа", а именно 122,6 млн грн.

Согласно данным Единого веб-портала использования публичных средств, партия "Батькивщина" получила 23,3 млн грн из государственного бюджета, "Европейская Солидарность" — 35,4 млн грн, "Голос" — 28,9 млн грн.

В этом году в госбюджете на финансирование парламентских партий предусмотрено меньше средств, чем определено законодательством. Финансирование запрещенной "Оппозиционной платформы — за жизнь" в 2024 году не запланировано. Вероятно, 148,3 млн грн останутся в бюджете.

В бюджете на этот год заложено 840,5 млн грн на финансирование уставной деятельности парламентских партий. Однако в соответствии с определенной законодательством формулой эта сумма должна составлять 988,9 млн грн.

В общей сложности "Слуга народа" в этом году получит 490 млн грн, "Батькивщина" — 92 млн, "Европейская Солидарность" — 141 млн, "Голос" — 115 млн грн.

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