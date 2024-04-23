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Гроші з політичних партій для ЗСУ — у Раді з'явився новий законопроєкт

23 квітня 2024 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Гроші з політичних партій для ЗСУ — у Раді з'явився новий законопроєкт
Засідання Верховної Ради. Ілюстративне фото: УНІАН
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Верховній Раді у вівторок, 23 квітня, з'явився новий законопроєкт "Про політичні партії в Україні" щодо уточнення порядку розпорядження політичними партіями належними їм коштами та майном. Йдеться про те, віддати всі кошти із фінансування політичних партій на потреби Збройних сил.

Про це йдеться в карточці законопроєкту.

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Ініціаторами законопроєкту є нардепи дев'ятого скликання, зокрема: Саврасов Максим Віталійович, Фріз Ірина Василівна, Южаніна Ніна Петрівна, Крулько Іван Іванович, В'ятрович Володимир Михайлович, Рудик Кіра Олександрівна, Микиша Дмитро Сергійович, Мазурашу Георгій Георгійович, Зінкевич Яна Вадимівна та Федина Софія Романівна.

Станом на 18:40 тексту законопроєкту ще немає.

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Законопроєкт "Про політичні партії в Україні" щодо уточнення порядку розпорядження політичними партіями належними їм коштами та майном. Фото: скриншот

Що каже нардеп Мазурашу

Народний депутат України Георгій Мазурашу в коментарі Новини.LIVE прокоментував законопроєкт.

"Я підтримав підписом даний законопроєкт. Це привабила пропозиція давати можливість використовувати виділені "парламентським партіям" кошти на потреби оборонного сектору", — зазначив він.

Фінансування політичних партій

З початку 2024 року Національне агентство з питань запобігання корупції перерахувало парламентським політичним партіям майже 200 млн грн. Кошти спрямують на фінансування статутної діяльності.

Найбільше отримала політична партія "Слуга Народу", а саме 122,6 млн грн. 

Згідно з даними Єдиного вебпорталу використання публічних коштів, партія "Батьківщина" отримала 23,3 млн грн з державного бюджету, "Європейська Солідарність" — 35,4 млн грн, "Голос" — 28,9 млн грн.

Цього року в держбюджеті на фінансування парламентських партій передбачено менше коштів, ніж визначено законодавством. Фінансування забороненої "Опозиційної платформи — за життя" у 2024 році не заплановано. Ймовірно, 148,3 млн грн залишаться в бюджеті.

У бюджеті на цей рік загалом закладено 840,5 млн грн на фінансування статутної діяльності парламентських партій. Однак відповідно до визначеної законодавством формули ця сума повинна мала б становити 988,9 млн грн.

Загалом "Слуга народу" цього року отримає 490 млн грн, "Батьківщина" — 92 млн, "Європейська Солідарність" — 141 млн, "Голос" — 115 млн грн.

Нагадаємо, редакція Новини LIVE продовжує аналізувати декларації народних депутатів. У нашому новому рейтингу "Житло нардепів" ми розповімо, у кого з депутатів Верховної Ради найбільше квартир і будинків, хто купував нове житло у 2023 році, а також сім'ї яких народних обранців обирають жити за кордоном.

Також народний депутат та колишній президент Петро Порошенко за час повномасштабної війни став одним із найбагатших олігархів України. У період за 2022-2023 роки доходи політика зросли у 20 разів порівняно з 2021-м.

ЗСУ
гроші
Україна
нардепи
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політики
законопроєкт

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