Графики отключений света в Украине завтра — в Укрэнерго сделали важное заявление

Энергетик. Иллюстративное фото: ДТЭК

В связи с разрушениями российскими атаками объектов энергосистемы, в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. Однако в пятницу, 31 мая, плановые отключения света не предусматриваются.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

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"Внимание! 31 мая отключения не прогнозируются", — говорится в сообщении.

Компания "Укрэнерго" сообщила, что в случае изменений в работе энергосистемы информация о возможных ограничениях в потреблении будет предоставлена дополнительно.

Сообщение от Укрэнерго. Фото: скриншот

Напомним, в Укрэнерго объяснили, что погодные условия стали одной из причин отключения света, поскольку Россия разрушила почти все крупные теплоэлектростанции.

Также в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.