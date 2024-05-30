Графіки відключень світла в Україні завтра — в Укренерго зробили важливу заяву

Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК

У зв’язку з руйнуваннями російськими атаками об’єктів енергосистеми, в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Проте у п'ятницю, 31 травня, планових відключень світла не передбачається.

Про це повідомили в Укренерго.

Читайте також:

Графіки відключень у п'ятницю 31 травня

"Увага! 31 травня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Компанія "Укренерго" повідомила, що в разі змін у роботі енергосистеми, інформація про можливі обмеження в споживанні буде надана додатково.

Повідомлення від Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго пояснили, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції.

Також в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.