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Графіки відключень світла в Україні завтра — в Укренерго зробили важливу заяву

30 травня 2024 19:31
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Графіки відключень світла в Україні завтра — в Укренерго зробили важливу заяву
Енергетик. Ілюстративне фото: ДТЕК
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У зв’язку з руйнуваннями російськими атаками об’єктів енергосистеми, в Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Проте у п'ятницю, 31 травня, планових відключень світла не передбачається. 

Про це повідомили в Укренерго.

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"Увага! 31 травня відключення не прогнозуються", — йдеться у повідомленні.

Компанія "Укренерго" повідомила, що в разі змін у роботі енергосистеми, інформація про можливі обмеження в споживанні буде надана додатково.

Повідомлення від Укренерго. Фото: скриншот
Повідомлення від Укренерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Укренерго пояснили, що погодні умови стали однією з причин відключення світла, оскільки Росія зруйнувала майже всі великі теплоелектростанції. 

Також в Україні влітку через завдану Росією шкоду енергетичному сектору очікується складна ситуація. Споживачам слід бути готовими до нових відключень світла.

Україна
відключення світла
світло
електроенергія
енергетика
енергосистема
електропостачання

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