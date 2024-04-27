Острый дефицит оружия и срок "до апреля" — о чем предупредил Джонсона Зеленский

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

На решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона одобрить военную помощь Украине повлияла декабрьская встреча с президентом Украины. Тогда Владимир Зеленский дал понять, что без новой помощи страна сможет противостоять давлению российских ракет и беспилотников "до марта или апреля".

Об этом говорится в сообщении Politico со ссылкой на собеседников в субботу, 27 апреля.

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Источники издания отметили, что Зеленский сказал Джонсону, что Украина сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США "до марта или апреля", после чего в стране не останется оружие.

Человек из Палаты представителей сообщил изданию, что после этого разговора Джонсон решил поддержать помощь именно к этому сроку и поручил подготовить соответствующий законопроект.

Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джош Годжес, поддерживающий Украину.

Напомним, что в минувшую субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

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