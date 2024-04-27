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Острый дефицит оружия и срок "до апреля" — о чем предупредил Джонсона Зеленский

27 апреля 2024 19:15
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко
Острый дефицит оружия и срок "до апреля" — о чем предупредил Джонсона Зеленский
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полисученко

На решение спикера Палаты представителей США Майка Джонсона одобрить военную помощь Украине повлияла декабрьская встреча с президентом Украины. Тогда Владимир Зеленский дал понять, что без новой помощи страна сможет противостоять давлению российских ракет и беспилотников "до марта или апреля".

Об этом говорится в сообщении Politico со ссылкой на собеседников в субботу, 27 апреля.

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Источники издания отметили, что Зеленский сказал Джонсону, что Украина сможет продержаться без дополнительной военной помощи от США "до марта или апреля", после чего в стране не останется оружие.

Человек из Палаты представителей сообщил изданию, что после этого разговора Джонсон решил поддержать помощь именно к этому сроку и поручил подготовить соответствующий законопроект.

Подготовкой занимался помощник Джонсона по национальной безопасности Джош Годжес, поддерживающий Украину.

Напомним, что в минувшую субботу, 20 апреля, Палата представителей США проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины. За одобрение проекта проголосовали 311 членов нижней палаты Конгресса США, против высказались 112.

Также мы писали о том, как новая американская помощь изменит ситуацию на фронтах войны в Украине.

Владимир Зеленский
США
война
оружие
военная помощь
Украина

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