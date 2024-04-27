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Гострий дефіцит зброї і термін "до квітня" — про що попередив Джонсона Зеленський

27 квітня 2024 19:15
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
Гострий дефіцит зброї і термін "до квітня" — про що попередив Джонсона Зеленський
Спікер Палати представників США Майк Джонсон і президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

На рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула груднева зустріч з президентом України. Тоді Володимир Зеленський дав зрозуміти, що без нової допомоги країна зможе протистояти натиску російських ракет і безпілотників "до березня або квітня".

Про це йдеться у повідомленні Politico з посиланням на співрозмовників у суботу, 27 квітня.

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Джерела видання зазначили, що Зеленський сказав Джонсону, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня", після чого в країні не залишиться зброї.

Людина з Палати представників повідомила виданню, що після цієї розмови Джонсон вирішив підтримати допомогу саме до цього терміну, і доручив підготувати відповідний законопроєкт.

Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джош Годжес, який підтримує Україну.

Нагадаємо, що в минулу суботу, 20 квітня, Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

Також ми писали про те, як нова американська допомога змінить ситуацію на фронтах війни в Україні.

Володимир Зеленський
США
війна
зброя
військова допомога
Україна

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