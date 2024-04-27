Гострий дефіцит зброї і термін "до квітня" — про що попередив Джонсона Зеленський

Спікер Палати представників США Майк Джонсон і президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

На рішення спікера Палати представників США Майка Джонсона схвалити військову допомогу Україні вплинула груднева зустріч з президентом України. Тоді Володимир Зеленський дав зрозуміти, що без нової допомоги країна зможе протистояти натиску російських ракет і безпілотників "до березня або квітня".

Про це йдеться у повідомленні Politico з посиланням на співрозмовників у суботу, 27 квітня.

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Джерела видання зазначили, що Зеленський сказав Джонсону, що Україна зможе протриматися без додаткової військової допомоги від США "до березня або квітня", після чого в країні не залишиться зброї.

Людина з Палати представників повідомила виданню, що після цієї розмови Джонсон вирішив підтримати допомогу саме до цього терміну, і доручив підготувати відповідний законопроєкт.

Підготовкою займався помічник Джонсона з національної безпеки Джош Годжес, який підтримує Україну.

Нагадаємо, що в минулу суботу, 20 квітня, Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України. За схвалення проєкту проголосували 311 членів нижньої палати Конгресу США, проти висловились 112.

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