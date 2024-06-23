Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Острые кишечные инфекции — в Минздраве рассказали о первых симптомах и профилактике заболеваний arrow

Острые кишечные инфекции — в Минздраве рассказали о первых симптомах и профилактике заболеваний

23 июня 2024 07:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Минздраве рассказали, как распознать первые симптомы кишечной инфекции и предотвратить заболевание
Девочка в больнице. Фото иллюстративное: weclinica.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Лето — время года, когда активизируются острые кишечные инфекции. Эти заболевания могут передаться через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, грязные руки и предметы быта.

В четверг, 20 июня, в Минздраве рассказали, как распознать первые симптомы заболевания и предотвратить его.

Читайте также:

Симптомы и профилактика кишечных инфекций

Возбудители кишечных инфекций часто содержатся в немытых фруктах и овощах, сырой пище животного происхождения: мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах.

Симптомы острых кишечных инфекций, при которых следует немедленно обратиться к врачу:

  • сухость во рту и горле;
  • повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
  • схваткообразные боли в животе;
  • незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Профилактика острых кишечных инфекций:

  • соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;
  • не потреблять продукты, хранившиеся с нарушением условий хранения;
  • мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;
  • не пренебрегать временем термической обработки мясных и  рыбных продуктов.

Напомним, в Одесской области за неделю почти на 17% возросло количество заболеваний острыми кишечными инфекциями. Большинство пациентов — дети до девяти лет.

Также мы писали об опасном инфекционном заболевании, которым можно заразиться после употребления воды или пищи, холере. При ранней диагностике и правильном лечении эта болезнь не смертельна.

Минздрав
инфекции
заболевания
МОЗ
кишечная инфекция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

17 июня 2024

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту