В Минздраве рассказали, как распознать первые симптомы кишечной инфекции и предотвратить заболевание

Острые кишечные инфекции — в Минздраве рассказали о первых симптомах и профилактике заболеваний
Лето — время года, когда активизируются острые кишечные инфекции. Эти заболевания могут передаться через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, грязные руки и предметы быта.
В четверг, 20 июня, в Минздраве рассказали, как распознать первые симптомы заболевания и предотвратить его.
Симптомы и профилактика кишечных инфекций
Возбудители кишечных инфекций часто содержатся в немытых фруктах и овощах, сырой пище животного происхождения: мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах.
Симптомы острых кишечных инфекций, при которых следует немедленно обратиться к врачу:
- сухость во рту и горле;
- повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;
- схваткообразные боли в животе;
- незначительное мочеиспускание или его отсутствие.
Профилактика острых кишечных инфекций:
- соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;
- не потреблять продукты, хранившиеся с нарушением условий хранения;
- мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;
- не пренебрегать временем термической обработки мясных и рыбных продуктов.
Напомним, в Одесской области за неделю почти на 17% возросло количество заболеваний острыми кишечными инфекциями. Большинство пациентов — дети до девяти лет.
Также мы писали об опасном инфекционном заболевании, которым можно заразиться после употребления воды или пищи, холере. При ранней диагностике и правильном лечении эта болезнь не смертельна.
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