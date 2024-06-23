В Минздраве рассказали, как распознать первые симптомы кишечной инфекции и предотвратить заболевание

Девочка в больнице. Фото иллюстративное: weclinica.ua

Лето — время года, когда активизируются острые кишечные инфекции. Эти заболевания могут передаться через употребление зараженной пищи или воды, во время купания в загрязненных водоемах, грязные руки и предметы быта.

В четверг, 20 июня, в Минздраве рассказали, как распознать первые симптомы заболевания и предотвратить его.

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Симптомы и профилактика кишечных инфекций

Возбудители кишечных инфекций часто содержатся в немытых фруктах и овощах, сырой пище животного происхождения: мясе, яйцах, непастеризованном молоке, морепродуктах.

Симптомы острых кишечных инфекций, при которых следует немедленно обратиться к врачу:

сухость во рту и горле;

повышенная температура, сопровождающаяся диареей и рвотой;

схваткообразные боли в животе;

незначительное мочеиспускание или его отсутствие.

Профилактика острых кишечных инфекций:

соблюдать правила личной гигиены: мыть руки и продукты;

не потреблять продукты, хранившиеся с нарушением условий хранения;

мыть фрукты и овощи чистой водой, прежде чем готовить;

не пренебрегать временем термической обработки мясных и рыбных продуктов.

Напомним, в Одесской области за неделю почти на 17% возросло количество заболеваний острыми кишечными инфекциями. Большинство пациентов — дети до девяти лет.

Также мы писали об опасном инфекционном заболевании, которым можно заразиться после употребления воды или пищи, холере. При ранней диагностике и правильном лечении эта болезнь не смертельна.