У МОЗ розповіли, як розпізнати перші симптоми кишкової інфекції та запобігти захворюванню

Дівчинка в лікарні. Фото ілюстративне: weclinica.ua

Літо — пора року, коли активізуються гострі кишкові інфекції. Ці захворювання передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

У четвер, 20 червня, у МОЗ розповіли, як розпізнати перші симптоми захворювання та запобігти йому.

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Симптоми та профілактика кишкових інфекцій

Збудники кишкових інфекцій часто містяться в немитих фруктах і овочах, сирій їжі тваринного походження: м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах.

Симптоми гострих кишкових інфекцій, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

сухість у роті та горлі;

підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;

переймоподібні болі в животі;

незначне сечовипускання або його відсутність.

Профілактика гострих кишкових інфекцій:

дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;

не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;

мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;

не нехтувати часом термічної обробки м’ясних і рибних продуктів.

Нагадаємо, в Одеській області за тиждень майже на 17% зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Більшість пацієнтів — діти віком до дев'яти років.

Також ми писали про небезпечне інфекційне захворювання, яким можна заразитися після вживання води чи їжі, — холеру. При ранній діагностиці та правильному лікуванні ця хвороба не є смертельною.