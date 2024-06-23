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Гострі кишкові інфекції — у МОЗ розповіли про перші симптоми та профілактику захворювань

23 червня 2024 07:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У МОЗ розповіли, як розпізнати перші симптоми кишкової інфекції та запобігти захворюванню
Дівчинка в лікарні. Фото ілюстративне: weclinica.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Літо — пора року, коли активізуються гострі кишкові інфекції. Ці захворювання передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.

У четвер, 20 червня, у МОЗ розповіли, як розпізнати перші симптоми захворювання та запобігти йому.

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Симптоми та профілактика кишкових інфекцій

Збудники кишкових інфекцій часто містяться в немитих фруктах і овочах, сирій їжі тваринного походження: м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах.

Симптоми гострих кишкових інфекцій, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:

  •  сухість у роті та горлі;
  •  підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
  • переймоподібні болі в животі;
  • незначне сечовипускання або його відсутність.

Профілактика гострих кишкових інфекцій:

  • дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
  • не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
  • мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
  • не нехтувати часом термічної обробки м’ясних і рибних продуктів.

Нагадаємо, в Одеській області за тиждень майже на 17% зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Більшість пацієнтів — діти віком до дев'яти років.

Також ми писали про небезпечне інфекційне захворювання, яким можна заразитися після вживання води чи їжі, — холеру. При ранній діагностиці та правильному лікуванні ця хвороба не є смертельною.

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