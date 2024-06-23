У МОЗ розповіли, як розпізнати перші симптоми кишкової інфекції та запобігти захворюванню

Гострі кишкові інфекції — у МОЗ розповіли про перші симптоми та профілактику захворювань
Літо — пора року, коли активізуються гострі кишкові інфекції. Ці захворювання передаються через вживання зараженої їжі чи води, під час купання в забруднених водоймах, через брудні руки та предмети побуту.
У четвер, 20 червня, у МОЗ розповіли, як розпізнати перші симптоми захворювання та запобігти йому.
Симптоми та профілактика кишкових інфекцій
Збудники кишкових інфекцій часто містяться в немитих фруктах і овочах, сирій їжі тваринного походження: м'ясі, яйцях, непастеризованому молоці, морепродуктах.
Симптоми гострих кишкових інфекцій, при яких потрібно негайно звернутися до лікаря:
- сухість у роті та горлі;
- підвищена температура, що супроводжується діареєю і блювотою;
- переймоподібні болі в животі;
- незначне сечовипускання або його відсутність.
Профілактика гострих кишкових інфекцій:
- дотримуватися правил особистої гігієни: мити руки та продукти;
- не споживати продукти, що зберігалися з порушенням умов зберігання;
- мити фрукти та овочі чистою водою, перш ніж готувати;
- не нехтувати часом термічної обробки м’ясних і рибних продуктів.
Нагадаємо, в Одеській області за тиждень майже на 17% зросла кількість захворювань на гострі кишкові інфекції. Більшість пацієнтів — діти віком до дев'яти років.
Також ми писали про небезпечне інфекційне захворювання, яким можна заразитися після вживання води чи їжі, — холеру. При ранній діагностиці та правильному лікуванні ця хвороба не є смертельною.
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