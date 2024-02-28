Является ли Зеленский героем в Украине - Дмитрий Гордон ответил

Гордон рассказал о трагизме судьбы Зеленского и назвал его героем
Президент Украины Владимир Зеленский – трагическая фигура и такой судьбы, как у него – не пожелаешь никому. Но то, что он в начале войны остался в Киеве и возглавил сопротивление против РФ, этим он преподнес себя в когорту исторических фигур. Ведь если бы президент сбежал, Украина бы пала.
Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.
По словам журналиста, будь сегодня живым английский драматург Уильям Шекспир, он обязательно бы написал какую-то трагедию о президенте Зеленском. Потому что он на сегодняшний день — трагическая фигура. Такой судьбы никому не пожелаешь.
"Он сделал себя сам, удивительно талантливый, любимец миллионов, большие деньги, которые он честно заработал. Становится президентом, на вершине успеха. И вдруг эта война и начинается трагедия. Зеленского должны были убить, западные партнеры предлагали ему эвакуацию, но он уперся и оказался человеком с крепкими орешками", — говорит Гордон.
По его словам, президент остался в Киеве и возглавил сопротивление. И это был гигантский шаг. Ведь если бы он уехал из Киева, 95%, что Украина бы пала.
"То, что Зеленский остался в Киеве и сказал, что Украина будет бороться, он поднес себя к когорте исторических фигур. Хотя ему много вопросов, но то, что он возглавляет борьбу против фашистской России, и то, что он сделал для Украины, это достойно уважения", — заверил Гордон.
Журналист также подчеркнул, что он выступает против любой критики президента на сегодняшний день, потому что это будет раздувать страну. А украинцам следует сплачиваться вокруг борьбы против фашистской России.
Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос, решился ли бы Владимир Путин на полномасштабное вторжение, будь президентом Украины Петр Порошенко.
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