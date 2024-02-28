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Гордон рассказал о трагизме судьбы Зеленского и назвал его героем

28 февраля 2024 22:47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Является ли Зеленский героем в Украине - Дмитрий Гордон ответил
Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Президент Украины Владимир Зеленский – трагическая фигура и такой судьбы, как у него – не пожелаешь никому. Но то, что он в начале войны остался в Киеве и возглавил сопротивление против РФ, этим он преподнес себя в когорту исторических фигур. Ведь если бы президент сбежал, Украина бы пала.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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По словам журналиста, будь сегодня живым английский драматург Уильям Шекспир, он обязательно бы написал какую-то трагедию о президенте Зеленском. Потому что он на сегодняшний день — трагическая фигура. Такой судьбы никому не пожелаешь.

"Он сделал себя сам, удивительно талантливый, любимец миллионов, большие деньги, которые он честно заработал. Становится президентом, на вершине успеха. И вдруг эта война и начинается трагедия. Зеленского должны были убить, западные партнеры предлагали ему эвакуацию, но он уперся и оказался человеком с крепкими орешками", — говорит Гордон.

По его словам, президент остался в Киеве и возглавил сопротивление. И это был гигантский шаг. Ведь если бы он уехал из Киева, 95%, что Украина бы пала.

"То, что Зеленский остался в Киеве и сказал, что Украина будет бороться, он поднес себя к когорте исторических фигур. Хотя ему много вопросов, но то, что он возглавляет борьбу против фашистской России, и то, что он сделал для Украины, это достойно уважения", — заверил Гордон.

Журналист также подчеркнул, что он выступает против любой критики президента на сегодняшний день, потому что это будет раздувать страну. А украинцам следует сплачиваться вокруг борьбы против фашистской России.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гордон ответил на вопрос, решился ли бы Владимир Путин на полномасштабное вторжение, будь президентом Украины Петр Порошенко.

Владимир Зеленский
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