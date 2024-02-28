Чи є Зеленський героєм в Україні - Дмитро Гордон відповів

Гордон розповів про трагізм долі Зеленського та назвав його героєм
Президент України Володимир Зеленський — трагічна постать і такої долі, як у нього — не побажаєш нікому. Але те, що він на початку війни залишився у Києві і очолив спротив про РФ, цим він підніс себе до когорти історичних постатей. Адже якби президент втік — Україна би впала.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів український журналіст Дмитро Гордон.
За словами журналіста, якби сьогодні був живим англійський драматург Вільям Шекспір, він обов'язково би написав якусь трагедію про президента Зеленського. Бо він на сьогодні — трагічна постать. Такої долі нікому не побажаєш.
"Він зробив себе сам, напрочуд талановитий, улюбленець мільйонів, великі гроші, які він чесно заробив. І тут він стає президентом, на вершині успіху. І раптом ця війна і починається трагедія. Зеленського мали вбити, західні партнери пропонували йому евакуацію, але він вперся і виявися людиною з міцними горішками", — каже Гордон.
За його словами, президент залишився в Києві і очолив спротив. І це був велетенський крок. Бо, якби він поїхав з Києва, 95%, що Україна би впала.
"Те, що Зеленський залишився у Києві і сказав, що Україна буде боротися, він підніс себе до когорти історичних постатей. Хоча до нього багато питань, але те, що він очолює боротьбу проти фашистської Росії, і те, що він зробив для України, це гідно поваги", — запевнив Гордон.
Журналіст також наголосив, що він виступає проти будь-якої критики президента на сьогодні, бо це буде роздмухувати країну. А українцям слід гуртуватися навколо боротьби із фашистською Росією.
Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон відповів на питання, чи відважився би Володимир Путін на повномасштабне вторгнення, якби президентом України був Петро Порошенко.
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