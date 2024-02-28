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Гордон розповів про трагізм долі Зеленського та назвав його героєм

28 лютого 2024 22:47
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Чи є Зеленський героєм в Україні - Дмитро Гордон відповів
Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Президент України Володимир Зеленський — трагічна постать і такої долі, як у нього — не побажаєш нікому. Але те, що він на початку війни залишився у Києві і очолив спротив про РФ, цим він підніс себе до когорти історичних постатей. Адже якби президент втік — Україна би впала.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів український журналіст Дмитро Гордон.

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За словами журналіста, якби сьогодні був живим англійський драматург Вільям Шекспір, він обов'язково би написав якусь трагедію про президента Зеленського. Бо він на сьогодні — трагічна постать. Такої долі нікому не побажаєш.

"Він зробив себе сам, напрочуд талановитий, улюбленець мільйонів, великі гроші, які він чесно заробив. І тут він стає президентом, на вершині успіху. І раптом ця війна і починається трагедія. Зеленського мали вбити, західні партнери пропонували йому евакуацію, але він вперся і виявися людиною з міцними горішками", — каже Гордон.

За його словами, президент залишився в Києві і очолив спротив. І це був велетенський крок. Бо, якби він поїхав з Києва, 95%, що Україна би впала.

"Те, що Зеленський залишився у Києві і сказав, що Україна буде боротися, він підніс себе до когорти історичних постатей. Хоча до нього багато питань, але те, що він очолює боротьбу проти фашистської Росії, і те, що він зробив для України, це гідно поваги", — запевнив Гордон.

Журналіст також наголосив, що він виступає проти будь-якої критики президента на сьогодні, бо це буде роздмухувати країну. А українцям слід гуртуватися навколо боротьби із фашистською Росією. 

Нагадаємо, раніше журналіст Дмитро Гордон відповів на питання, чи відважився би Володимир Путін на повномасштабне вторгнення, якби президентом України був Петро Порошенко. 
 

Володимир Зеленський
війна
російські війська
війна в Україні
вторгнення

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