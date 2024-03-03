Ракетный обстрел Киева: опыт Дмитрия Гордона

Дмитрий Гордон. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, как несколькими неделями ранее оказался в эпицентре ракетных обстрелов в Киеве. Буквально в 200-300 метрах от его местонахождения случилось попадание в 2-этажное здание и жилой дом.

Об этом Дмитрий Гордон рассказал в интервью Новини.LIVE.

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" Это было немножко так не по себе, в 200 или 300 метрах от меня попало в одно двухэтажное здание и в жилой дом. Он пылал, и я видел, потому что находился прямо там. Бахкало хорошо", — рассказал он.

В то же время у журналиста не было никакого желания уехать из Украины. Последний раз за границей, по его словам, он был в январе 2022 года. За месяц до войны.

"Не люблю надолго уезжать из Украины. А с начала войны я ни разу не уезжал и нет ни малейшего желания это делать. Я хочу быть у себя дома, тем более, когда моя страна в опасности. И мне западло куда-то ехать, тем более бежать, потому что я считаю, что должен быть здесь", — заверил Гордон.