Ракетний обстріл Києва: досвід Дмитра Гордона

Дмитро Гордон. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE

Український журналіст та телеведучий Дмитро Гордон розповів, як кількома тижнями раніше опинився в епіцентрі ракетного обстрілу у Києві. Буквально за 200-300 метрів від його місцезнаходження сталося влучання у 2-поверхову будівлю та житловий будинок.

Про це Дмитро Гордон розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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" Це було трошки так не по собі, у 200 чи 300 метрах від мене влучило в одну будівлю двоповерхову і в житловий будинок. Він палав, і я бачив, бо знаходився прямо там. Бахкало добряче", — розповів він.

Водночас у журналіста не було жодного бажання поїхати з України. Останній раз за кордоном, за його словами, він був у січні 2022 року. За місяць до війни.

"Не люблю надовго їхати з України. А з початку війни я жодного разу не виїжджав і нема жодного бажання це робити. Я хочу бути в себе вдома, тим більше, коли моя країна в небезпеці. І мені западло кудись їхати, тим більше бігти, тому що я вважаю, що повинен бути тут", — запевнив Гордон.