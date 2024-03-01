Где находится Ринат Ахметов: Гордон рассказал подробности

Ринат Ахметов. Фото: latifundist.com

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов ни разу с 24 февраля 2022 года не покидал территорию Украины. На армию, пострадавших, беженцев, защитников "Азовстали" он пожертвовал 225 миллионов евро и больше его ВСУ не помогает никто.

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон.

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"Ринат Ахметов — очень близкий мне человек, которого я очень люблю и уважаю. По просьбе Зеленского он приехал в его Офис 23 февраля 2022 года на встречу крупного бизнеса. После нее коллеги по цеху Рината Ахметова в большинстве своем уехали за границу, а он сознательно остался в Украине. И все два года войны он не оставил ее ни на минуту", — отметил Гордон.

По его словам, Ахметов – патриот страны. И в первый же день вторжения заверил, что будет находиться в Украине.

"Он отдал на армию, на пострадавших, на беженцев, на защитников "Азовстали" 225 миллионов евро. И отдаст еще больше. Это его приоритет. Он дал несколько интервью западным медиа, но после войны все скажет. А сейчас за него говорят его дела. Потому что больше, чем он, нашей армии не помогает никто", — подытожил журналист.

Напомним, за два года полномасштабной войны украинские предприниматели показали высокий уровень ответственности и социальной активности, отправив на потребности Вооруженных сил Украины значительные суммы. Наибольшие взносы внесли три украинских бизнесмена.