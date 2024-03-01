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Гордон розповів, де перебуває Рінат Ахметов

1 березня 2024 20:42
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Де знаходиться Рінат Ахметов: Гордон розповів подробиці
Рінат Ахметов. Фото: latifundist.com
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Український бізнесмен Рінат Ахметов жодного разу із 24 лютого 2022 року не покидав територію України. На армію, постраждалих, біженців, захисників "Азовсталі" він пожертвував 225 мільйонів євро і більше за нього ЗСУ не допомагає ніхто.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE розповів український журналіст Дмитро Гордон.

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"Рінат Ахметов — дуже близька мені людина, яку я дуже люблю і поважаю. На прохання Зеленського він приїхав в його Офіс 23 лютого 2022 року на зустріч великого бізнесу. Після неї колеги по цеху Ріната Ахметова здебільшого поїхали за кордон, а він свідомо залишився в Україні. І всі два роки війни він не полишив її ні на хвилину", — зазначив Гордон.

За його словами, Ахметов — патріот країни. І в перший же день вторгнення запевнив, що перебуватиме в Україні. 

"Він віддав на армію, на постраждалих, на біженців, на захисників "Азовсталі" 225 мільйонів євро. І віддасть ще більше. Це його пріоритет. Він дав кілька інтерв'ю західним медіа, але після війни все скаже. А зараз за нього говорять його справи. Бо більше, ніж він, нашій армії не допомагає ніхто", — підсумував журналіст.

Нагадаємо, за два роки повномасштабної війни українські підприємці показали високий рівень відповідальності та соціальної активності, задонативши на потреби Збройних сил України значні суми. Найбільші внески зробили три українських бізнесмени.

Рінат Ахметов
Дмитро Гордон
війна в Україні
війна

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