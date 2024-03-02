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Гордон объяснил, почему не защищает Украину с автоматом в руках

2 марта 2024 07:07
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Гордон рассказал, как защищает Украину от России
Дмитрий Гордон. Фото: Игорь Кузнецов, Новини.LIVE
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон рассказал, что в начале войны России против Украины он действительно взял в руки оружие и защищает свою страну, как обещал перед вторжением РФ. Однако его оружие — информационное, и он в первых рядах информационной войны и главное действующее лицо в ней.

Об этом телеведущий рассказал в интервью Новини.LIVE.

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"Моя медиаимперия достигает более 10 млн подписчиков. Это два YouTube-канала, инстаграмм, ТикТок, твиттер, сайт Гордон. На сегодня я являюсь единственным человеком в Украине за все 32 года независимости, против которого государство Россия выдвинуло комплекс действий и средств", — уточнил Гордон.

Также, по словам журналиста, он внесен в реестр террористов и экстремистов в России, против него в РФ открыто четыре уголовных дела и он осужден Басманным судом Москвы.

"Этот приговор засекречен в связи с тем, что я представляю большую опасность для государства Россия. Я в свою очередь подал на нее в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека. — Ред.). Поэтому я очень многое сделал и еще много чего сделаю для своей страны", — заверил Гордон.

На уточнение журналистки издания, это лучше, чем взять в руки настоящий автомат и пойти пехотинцем, например в десантно-штурмовую бригаду, Гордон намекнул, что это из разряда, что человек должен быть на том месте, где приносит наибольшую пользу государству.

"Если человек может изготавливать дроны и это у него лучше получается, чем он был бы с автоматом в пехоте, то он должен изготавливать дроны. Если человек за счет своей борьбы в информационной сфере может делать больно и отстаивать нашу независимость, то пусть это и делает там. Я считаю, что так правильно", — подытожил Гордон.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон назвал три шага, которые могут улучшить мобилизацию в Украине. Это привлечение к войне наемников, добровольная мобилизация заключенных, отбывающих наказание не за серьезные преступления, и повышение зарплаты каждому мобилизованному местными громадами на 2 тысячи долларов.

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Дмитрий Гордон
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