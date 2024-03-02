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Гордон пояснив, чому не захищає Україну з автоматом в руках

2 березня 2024 07:07
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Гордон розповів, як захищає Україну від Росії
Дмитро Гордон. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Український журналіст та телеведучий Дмитро Гордон розповів, що на початку війни Росії проти України він справді взяв до рук зброю і захищає свою країну, як і обіцяв перед вторгненням РФ. Однак його зброя — інформаційна і він в перших лавах інформаційної війни і головна діюча особа у ній.

Про це телеведучий розповів в інтерв'ю Новини.LIVE.

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"Моя медіаімперія сягає більше 10 млн підписників. Це два YouTube-канали, інстаграм, ТікТок, твітер, сайт Гордон. На сьогодні я є єдиною людиною в Україні за всі 32 роки незалежності, проти якої держава Росія висунула комплекс дій і засобів", — уточнив Гордон.

Також за словами журналіста, його внесено до реєстру терористів та екстремістів в Росії, відкрито чотири карні справи та засуджено Басманним судом Москви. 

"Цей вирок засекречений у зв'язку з тим, що я становлю велику небезпеку для держави Росія. Я у свою чергу подав на неї до ЄСПЛ (Європейський суд з прав людини. — Ред.). Тому я дуже багато зробив і ще зроблю для своєї країни", — переконаний Гордон.

На уточнення журналістки видання, чи це краще, аніж взяти в руки справжній автомат і піти піхотинцем, наприклад, у десантно-штурмову бригаду, Гордон натякнув, що це із розряду, що людина має бути на тому місці, де приносить найбільшу користь державі.

"Якщо людина може виготовляти дрони і це в неї краще виходить, ніж вона була з автоматом в піхоті, то вона повинна виготовляти дрони. Якщо людина за рахунок своєї боротьби в інформаційній сфері може робити боляче і відстоювати нашу незалежність, то нехай це і робить там. Я вважаю, що так правильно", — підсумував Гордон.

Нагадаємо, раніше Дмитро Гордон назвав три кроки, які можуть покращити мобілізацію в Україні. Це залучення до війни найманців, добровільна мобілізація в'язнів, які відбувають покарання не за серйозні злочини та підвищення зарплатні кожному мобілізованому місцевими громадами на 2 тисячі доларів. 
 

війна
росіяни
Дмитро Гордон
мобілізація
війна в Україні

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