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Google добавил к своему переводчику крымскотатарский язык

29 июня 2024 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Google добавил крымскотатарский язык в свой переводчик — реакция Украины
Крымские татары. Фото: uain.press
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Google добавил к своему переводчику крымскотатарский язык. В Украине уже отреагировали на нововведения компании.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в соцсети X в субботу, 29 июня.

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Ведомство поблагодарило компанию за реализацию этой важной инициативы.

"Спасибо Google за эту важную инициативу, которая демонстрирует, что богатое языковое и культурное наследие коренных народов Украины является ценным для мирового сообщества", — говорится в сообщении.

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Пост МИД Украины. Фото: скриншот

Напомним, 28 июня из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.

Также Европейский суд по правам человека признал, что правительство Российской Федерации несет ответственность за административную практику нарушений прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. В частности, речь идет о преследовании проукраинских активистов.

МИД
Google
Украина
крымские татары
компании
перевод

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