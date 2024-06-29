Google добавил крымскотатарский язык в свой переводчик — реакция Украины

Google добавил к своему переводчику крымскотатарский язык
Google добавил к своему переводчику крымскотатарский язык. В Украине уже отреагировали на нововведения компании.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в соцсети X в субботу, 29 июня.
Крымскотатарский язык в Google переводчике
Ведомство поблагодарило компанию за реализацию этой важной инициативы.
"Спасибо Google за эту важную инициативу, которая демонстрирует, что богатое языковое и культурное наследие коренных народов Украины является ценным для мирового сообщества", — говорится в сообщении.
Напомним, 28 июня из российского плена удалось вернуть десять гражданских украинцев. Среди них заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял.
Также Европейский суд по правам человека признал, что правительство Российской Федерации несет ответственность за административную практику нарушений прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя. В частности, речь идет о преследовании проукраинских активистов.
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