Злочини Росії в Криму — порушення прав людини

Засідання суду з прав людини. Фото ілюстративне: Радіо Свобода

Європейський суд з прав людини визнав, що уряд Російської Федерації несе відповідальність за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зокрема йдеться про переслідування проукраїнських активістів.

Про це йдеться в рішенні ЄСПЛ про прийнятність та суть міждержавної справи "Україна проти Росії (щодо Криму)", повідомили в Офісі президента України.

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У рішенні ЄСПЛ йдеться, що уряд України надав вичерпні докази порушень з боку представників РФ та підконтрольних їм осіб прав і свобод людини. Відбувається це систематично. Зокрема, йдеться про незаконні затримання та обшуки, жорстоке поводження, переслідування представників релігійної спільноти та кримських татар, заборону української мови в школах та багато іншого.

ЄСПЛ також зазначив, що Росія відповідальна за порушення прав українських політичних в’язнів, яких держава-агресор переслідує проукраїнську позицію.

"Це рішення є першим, у якому міжнародна судова інстанція визнала РФ відповідальною за політику масштабних та систематичних порушень різноманітних прав і свобод людини на тимчасово окупованій території півострова Крим. Тепер ЄСПЛ зможе перейти до розгляду індивідуальних заяв", — зазначила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Вона також високо оцінила роботу команди уповноваженого України в Європейському суді з прав людини.

Раніше ми повідомляли, що Латвія зосередить свої зусилля на тому, щоб питання Криму залишалося в центрі уваги світової спільноти. Для звільнення тимчасово окупованого півострову від російських загарбників необхідно, щоб цивілізований світ об’єднав та скоординував свої сили.

Також ми писали, що у відкритому доступі з’явилися супутникові знімки, які свідчать про те, що окупанти у Криму почали встановлювати бонові загородження.