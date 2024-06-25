Преступления России в Крыму - нарушение прав человека

Заседание суда по правам человека. Фото иллюстративное: Радио Свобода

Европейский суд по правам человека признал, что правительство Российской Федерации несет ответственность за административную практику нарушений прав человека на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя. В частности, речь идет о преследовании проукраинских активистов.

Об этом говорится в решении ЕСПЧ о приемлемости и сущности межгосударственного дела "Украина против России (по Крыму)", сообщили в Офисе президента Украины.

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В решении ЕСПЧ говорится, что правительство Украины предоставило исчерпывающие доказательства нарушений со стороны представителей РФ и подконтрольных им лиц права и свободы человека. Происходит это систематически. В частности, речь идет о незаконных задержаниях и обысках, жестоком обращении, преследовании представителей религиозного сообщества и крымских татар, запрете украинского языка в школах и многом другом.

ЕСПЧ также отметил, что Россия ответственна за нарушение прав украинских политических заключенных, которых государство-агрессор преследует проукраинскую позицию.

"Это решение является первым, в котором международная судебная инстанция признала РФ ответственной за политику масштабных и систематических нарушений различных прав и свобод человека на временно оккупированной территории полуострова Крым. Теперь ЕСПЧ сможет перейти к рассмотрению индивидуальных заявлений", — отметила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Она также высоко оценила работу команды уполномоченного Украины в Европейском суде по правам человека.

Ранее мы сообщали, что Латвия сосредоточит свои усилия на том, чтобы вопрос Крыма оставался в центре внимания мирового сообщества. Для освобождения временно оккупированного полуострова от русских захватчиков нужно, чтоб цивилизованный мир объединил и скоординировал свои силы.

Также мы писали, что в открытом доступе появились спутниковые снимки, свидетельствующие о том, что оккупанты в Крыму начали устанавливать боновые заграждения.