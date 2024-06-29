Google додав кримськотатарську мову до свого перекладача — реакція України

Google додав до свого перекладача кримськотатарську мову
Google додав до свого перекладача кримськотатарську мову. В Україні вже відреагували на нововведення компанії.
Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у соцмережі X у суботу, 29 червня.
Кримськотатарська мова в Google перекладачі
Відомство подякувало компанії за реалізацію цієї важливої ініціативи.
"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.
Також Європейський суд з прав людини визнав, що уряд Російської Федерації несе відповідальність за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зокрема йдеться про переслідування проукраїнських активістів.
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