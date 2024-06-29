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Google додав до свого перекладача кримськотатарську мову

29 червня 2024 13:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Google додав кримськотатарську мову до свого перекладача — реакція України
Кримські татари. Фото: uain.press
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Google додав до свого перекладача кримськотатарську мову. В Україні вже відреагували на нововведення компанії.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України у соцмережі X у суботу, 29 червня.

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Відомство подякувало компанії за реалізацію цієї важливої ініціативи. 

"Дякуємо Google за цю важливу ініціативу, яка демонструє, що багата мовна та культурна спадщина корінних народів України є цінною для світової спільноти", — йдеться у повідомленні.

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Допис МЗС України. Фото: скриншот

Нагадаємо, 28 червня з російського полону вдалося повернути десятьох цивільних українців. Серед них заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелял.

Також Європейський суд з прав людини визнав, що уряд Російської Федерації несе відповідальність за адміністративну практику порушень прав людини на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Зокрема йдеться про переслідування проукраїнських активістів.

МЗС
Google
Україна
кримські татари
компанії
переклад

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