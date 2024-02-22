Гончаренко назвал кандидата на должность посла в Великобритании

Народный депутат Алексей Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Народный депутат Украины от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко назвал нового кандидата на должность посла в Великобритании. Речь идет о действующем генеральном прокуроре Андрее Костине.

Об этом Алексей Гончаренко написал в Telegram в четверг, 22 февраля.

Кандидат на должность посла в Британии

"Новым кандидатом на должность посла в Великобритании является действующий генпрокурор Костин", — подчеркнул Гончаренко.

Пост Гончаренко. Фото: скриншот

Что известно о Костине

Андрей Костин родился 17 апреля 1973 года в Одессе. Окончил Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова по специальности "правоведение". Юрист, возглавлял адвокатскую компанию "Право". Занимал должность заместителя председателя Совета адвокатов Одесской области, заместителя председателя президиума объединения адвокатов "Одесская областная коллегия адвокатов".

Андрей Костин. Фото: УНИАН

Работал в разных адвокатских компаниях и других организациях. Является членом правления общественной организации "Одесский дипломатический клуб".

В 2010 году Андрей Костин был избран депутатом Одесского горсовета от партии "Фронт Змін". В 2019 году был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа", был 108-м в списках партии.

Президент Украины Владимир Зеленский 28 июля 2022 года назначил Андрея Костина Генеральным прокурором. Накануне за его назначение на эту должность проголосовала Верховная Рада.

Напомним, Гончаренко сообщил, что народный депутат Украины Вячеслав Медяник составляет мандат. Он являлся членом партии "Слуга народа".

Также Гончаренко оконфузился в скандале, связанном с рекламой своих центров, где политик "искал женщину 18-85 лет", чем вызвал общественное возмущение.