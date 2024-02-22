Гончаренко назвав кандидата на посаду посла у Великій Британії

Народний депутат Олексій Гончаренко. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Народний депутат України від партії "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко назвав нового кандидати на посаду посла у Великій Британії. Йдеться про чинного генерального прокурора Андрія Костіна.

Про це Олексій Гончаренко написав у Telegram у четвер, 22 лютого.

Кандидат на посаду посла у Британії

"Новим кандидатом на посаду посла у Великій Британії є чинний генпрокурор Костін", — наголосив Гончаренко.

Допис Гончаренка. Фото: скриншот

Що відомо про Костіна

Андрій Костін народився 17 квітня 1973 року в Одесі. Закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю "правознавство". Юрист, очолював адвокатську компанію "Право". Обіймав посаду заступника голови Ради адвокатів Одеської області, заступника голови президії об’єднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів".

Андрій Костін. Фото: УНІАН

Працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях. Є членом правління громадської організації "Одеський дипломатичний клуб".

У 2010 році Андрій Костін був обраний депутатом Одеської міськради від партії "Фронт Змін". У 2019 році був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу", був 108-м у списках партії.

Президент України Володимир Зеленський 28 липня 2022 року призначив Андрія Костіна Генеральним прокурором. Напередодні за призначення його на цю посаду проголосувала Верховна Рада.

Нагадаємо, Гончаренко повідомив, що народний депутат України В'ячеслав Медяник складає мандат. Він був членом партії "Слуга народу".

Також Гончаренко осоромився у скандалі, пов'язаному з рекламою своїх центрів, де політик "шукав жінку 18-85 років", чим викликав громадське обурення.