Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Главные новости из Давоса — эфир Новини.LIVE arrow

Главные новости из Давоса — эфир Новини.LIVE

17 января 2024 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Главные новости из Давоса — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Открывается третий день работы Всемирного экономического форума в Давосе. Подводим итоги всех ключевых событий и достижений, полученных за первые два дня его работы.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Читайте также:

О чем эфир

Говорим об основных событиях, произошедших за два дня проведения Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, обсудим вероятность примирения между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Польши Анджеем Дудой.

Ранее мы сообщали, что 16 января прошел Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Среди главных тем, звучавших в Украинском доме — поддержка Украины Западом, а одним из важнейших событий стала первая встреча с начала блокирования границы польскими перевозчиками президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.

Владимир Зеленский
Украина
Анджей Дуда
Давос
экономика
финансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

15 января 2024

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме