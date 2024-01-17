Главные новости из Давоса — эфир Новини.LIVE

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Открывается третий день работы Всемирного экономического форума в Давосе. Подводим итоги всех ключевых событий и достижений, полученных за первые два дня его работы.

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О чем эфир

Говорим об основных событиях, произошедших за два дня проведения Всемирного экономического форума в Давосе. В частности, обсудим вероятность примирения между Президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Польши Анджеем Дудой.

Ранее мы сообщали, что 16 января прошел Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Среди главных тем, звучавших в Украинском доме — поддержка Украины Западом, а одним из важнейших событий стала первая встреча с начала блокирования границы польскими перевозчиками президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды.