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Головні новини з Давосу — ефір Новини.LIVE

17 січня 2024 08:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Головні новини з Давосу — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Розпочинається третій день роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Підводимо підсумки усіх ключових подій і досягнень, здобутих за перші два дні його роботи.

Подивитися ефір можна за посиланням.

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Говоримо про основні події, які сталися за два дні проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Зокрема обговоримо імовірність примирення між Президентом України Володимиром Зеленським та очільником Польщі Анджеєм Дудою.

Раніше ми повідомляли, що 16 січня тривав Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Серед головних тем, що звучали в Українському домі — підтримка України Заходом, а однією з найважливіших подій стала перша зустріч від початку блокування кордону польськими перевізниками президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.

Володимир Зеленський
Україна
Анджей Дуда
Давос
економіка
фінанси

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