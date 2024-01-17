Головні новини з Давосу — ефір Новини.LIVE

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Розпочинається третій день роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Підводимо підсумки усіх ключових подій і досягнень, здобутих за перші два дні його роботи.

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Про що ефір

Говоримо про основні події, які сталися за два дні проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Зокрема обговоримо імовірність примирення між Президентом України Володимиром Зеленським та очільником Польщі Анджеєм Дудою.

Раніше ми повідомляли, що 16 січня тривав Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі. Серед головних тем, що звучали в Українському домі — підтримка України Заходом, а однією з найважливіших подій стала перша зустріч від початку блокування кордону польськими перевізниками президентів України та Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди.