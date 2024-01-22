Глава Нацполиции констатировал снижение уровня преступности с начала войны, но есть нюанс

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Фото: Нацполиция

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский поделился информацией о том, как изменилась криминальная ситуация в стране на фоне продолжительного военного конфликта. Он отметил, что хотя общее количество преступлений увеличилось, особенно серьезных и особо тяжких, уличная преступность, напротив, снизилась в большинстве регионов.

Об этом Выговский сообщил в интервью РБК-Украина.

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Уровень преступности в Украине

По словам Выговского, рост количества преступлений связан с изменениями в законодательстве, где, например, простые кражи теперь рассматриваются как совершенные в условиях войны и квалифицируются как тяжкие.

Кроме того, он упомянул, что полиция активно фиксирует военные преступления, с начала конфликта задокументировав более 111 тысяч случаев, что также влияет на общую криминогенную ситуацию.

Преступления, связанные с наркотиками и оружием

Выговский также затронул тему латентных преступлений, подразумевая те, которые полиция выявляет самостоятельно, включая незаконное обращение наркотиков, оружия и взрывчатки. Он подчеркнул, что количество таких дел значительно возросло.

Вдобавок, в полиции наблюдают увеличение числа обращений, связанных с бытовой преступностью. Выговский отметил, что после войны работа полиции не уменьшится, и подчеркнул разработку механизмов противодействия, включая уголовную ответственность.

Напомним, что в Украине начала действовать очередная схема мошенников, где они требуют деньги у людей, указывая, что кто-то из близких попал в полицию. В Ровенской области пенсионерка стала жертвой преступников и перечислила на карточку аферистов свои сбережения — почти 40 тысяч гривен.

Добавим, во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.