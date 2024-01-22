Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Глава Нацполиции констатировал снижение уровня преступности с начала войны, но есть нюанс arrow

Глава Нацполиции констатировал снижение уровня преступности с начала войны, но есть нюанс

22 января 2024 11:41
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Глава Нацполиции констатировал снижение уровня преступности с начала войны, но есть нюанс
Глава Нацполиции Украины Иван Выговский. Фото: Нацполиция
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский поделился информацией о том, как изменилась криминальная ситуация в стране на фоне продолжительного военного конфликта. Он отметил, что хотя общее количество преступлений увеличилось, особенно серьезных и особо тяжких, уличная преступность, напротив, снизилась в большинстве регионов.

Об этом Выговский сообщил в интервью РБК-Украина.

Читайте также:

Уровень преступности в Украине

По словам Выговского, рост количества преступлений связан с изменениями в законодательстве, где, например, простые кражи теперь рассматриваются как совершенные в условиях войны и квалифицируются как тяжкие. 

Кроме того, он упомянул, что полиция активно фиксирует военные преступления, с начала конфликта задокументировав более 111 тысяч случаев, что также влияет на общую криминогенную ситуацию.

Преступления, связанные с наркотиками и оружием

Выговский также затронул тему латентных преступлений, подразумевая те, которые полиция выявляет самостоятельно, включая незаконное обращение наркотиков, оружия и взрывчатки. Он подчеркнул, что количество таких дел значительно возросло.

Вдобавок, в полиции наблюдают увеличение числа обращений, связанных с бытовой преступностью. Выговский отметил, что после войны работа полиции не уменьшится, и подчеркнул разработку механизмов противодействия, включая уголовную ответственность. 

Напомним, что в Украине начала действовать очередная схема мошенников, где они требуют деньги у людей, указывая, что кто-то из близких попал в полицию. В Ровенской области пенсионерка стала жертвой преступников и перечислила на карточку аферистов свои сбережения — почти 40 тысяч гривен.

Добавим, во Львовской области правоохранители сообщили семейной паре о подозрении в мошенничестве. Они размещали в сети Интернет объявления об изготовлении водительских удостоверений, брали деньги, а затем исчезали.

правосудие
полиция
Украина
расследование
преступление
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме